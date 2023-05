U HNK sve bliži dogovoru za formiranje Vlade, ali HDZ BiH i dalje bira: SDA ili SDP

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je nastavljen pregovarački proces u vezi s formiranjem izvršne vlasti, a sastanak u zgradi Kantonalne skupštine održale su delegacije kantonalnih odbora HDZ-a BiH i SDA.



- Danas mogu potvrditi da smo bliže dogovoru za formiranje Vlade - izjavio je Stjepan Bošković novinarima nakon sastanka. Ipak, nije želio precizirati je li HDZ BiH, kao glavni pregovarač u HNK, bliže dogovoru sa SDA ili, pak, bloku koji predvodi SDP, a u kojem su DF i NiP, a s kojima su jučer vodili razgovore.

Potrebno 20 ruku

Bošković je kazao da je koalicijski kapacitet koji zajedno u HNK imaju HDZ BiH i SDA 18 ruku, a za potvrđivanje Vlade je neophodno 20 ruku.

- Stoga, moramo i dalje razgovarati , a do petka ćemo imati koalicijski kapacitet od 20 ili više ruku za formiranje Vlade, što bi se trebalo desiti idući tjedan. U kojem pravcu će to ići, na koji način ćemo ostvariti to, na nama je da u ova dva, tri dana iskomuniciramo.

Kazao je i da situacija u Srednjobosanskom kantonu, gdje su SDA i HDZ BiH postigle dogovor, neće biti uvjet za formiranje vlasti u HNK.

- HDZ BiH je taj koji ovdje ima kontrolni paket, a u SBK je to SDA, ali to neće biti vodilja za formiranje vlasti u HNK, međutim, uvažavamo te dobre odnose. Dakle, ne prejudiciram hoće li to u petak biti SDA ili stranke trojke. Ono što smo jučer čuli i što smo danas raspravili, bliže smo dogovoru, to mogu reći. Što se tiče HDZ-a 1990 i HRS-a, taj koalicjski kapacitet HNS-a je iza mojih leđa - rekao je Bošković.

Predsjednik KO SDA HNK, Edin Mušić je kazao da su se akteri sastanka saglasili s činjenicom da je SDA u HNK druga stranka po broju osvojenih glasova i broju mandata.

Iskazali zadovoljstvo

Kazao je i da su iskazali zadovoljstvo radom Vlade HNK, kao i Skupštine, u proteklih osam godina te je cilj ostvariti zajedničku saradnju SDA i HDZ BiH i u narednom periodu.

- SDA je zainteresovana za funkcionisanje vlasti u HNK i mislim da ćemo po ovom modelu saradnje ova dva specifična kantona SBK i HNK, dakle na tom tragu pokušati iznaći dogovor narednih dana - kazao je on.

Rekao je i da je postignut izvjestan napredak poslije nekih dilema.

- Da budem iskren od jučer, pojavom nekih političkih subjekata, a tu mislim na zastupnike DF-a i pitanje je da li su oba zastupnika u toj drugoj grupaciji - rekao je Mušić.

Objasnio je da pitanje učešća drugih političkih subjekata u strukturi vlasti traje više mjeseci.

- Vidite kako se stvari razvijaju na državnom nivou, a posebno na federalnom, što je posebna tema. HNK ima približnu sliku odnosa u SBK i mislim da je to po nama realnost za razliku od mono kantona. Nadam se da će ova korektnost kakvu smo imali na današnjem sastanku prouzrokovati i konačno definisanje sporazuma - dodao je Mušić.