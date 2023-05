Selim Bešlagić o zločinu na Kapiji za "Avaz": U bolnici gledao kako matere traže djecu!

Vijest o zločinu na Kapiji ratnog načelnika Tuzle Selima Bešlagića zatekla je u kući, tek što se tog 25. maja 1995. godine vratio s posla.



Odrasli ljudi

Scene s Kapije, a potom i iz bolnice svakog 25. maja vraćaju mu se u sjećanja, svake godine sve teža.

- U roku od pet minuta došao mi je vozač i rekao: „Načelniče, tragedija!“ Otišao sam na Kapiju, a onda u bolnici gledao kako matere traže svoju djecu i to me slomilo. Svaka godina je za mene teža i teža, jer roditelji i ljudi koje si poznavao odlaze, njihove djece nema, a danas bi imali oko 50 godina i imali bi svoju djecu. To te dovodi u situaciju da svakog 25. maja doživljavaš neprebol, što bismo mi rekli u Bosni - kazao je Bešlagić.

Tužna godišnjica obilježena je jučer, a dan kada je granata s položaja VRS s Ozrena ubila 71 mladu osobu i Tuzli nanijela ranu koja nikad ne zacjeljuje proglašen je Danom žalosti u FBiH.

Veliki problem

Bešlagić vjeruje da će vrijeme učiniti svoje te da će se 25. maj proglasiti danom žrtava rata u BiH, ali veći problem vidi u činjenici što, kako kaže, sve počinje sa zločinom, a treba završiti pred sudom, sa sudskim presudama protiv odgovornih.

- Dok ne dobijemo efikasno, moćno i nezavisno sudstvo i tužilaštvo koje će procesuirati sve zločine, pomirenje će još dugo izgleda čekati. Novak Đukić je osuđen, ali naše državne institucije nisu uspjele da ga, preko institucija Srbije, ili strpaju u zatvor u Srbiji ili ga vrate u BiH. Naše institucije nisu toliko moćne da, argumentacijom ili upornošću, dovedu do tog čina - istakao je Bešlagić.

Nemam drugu državu

Šira bh. javnost Bešlagića i danas pamti po odgovoru na prijetnju oficira JNA Tomislava Pračera, koji je u maju 1992. od njega tražio da Tuzla proglasi autonomiju i ostane u sastavu već propale Jugoslavije. Ratni načelnik Tuzle odlučno je kazao: „Ne. Neka je rat. Ja nemam drugu državu osim Bosne i Hercegovine!“

- I danas bi moj odgovor bio isti takav. Strašno me pogađa kad neko kaže da je izgubio vjeru. Bosna i Hercegovina će opstati, ali hoćemo li u njoj imati Bosanca, taj temelj i snagu ove države, to je pitanje - kazao je Selim Bešlagić.