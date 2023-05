Ministar Delić dogovorio prve korake za strategiju deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić primio je u radnu posjetu predstavnike "People in Need" organizacije, koja baštini tradiciju djelovanja u Bosni i Hercegovini već 30 godina.



Nastala je kao volja i nastojanje mladih entuzijasta iz Evrope, koji su tokom agresije ušli u opkoljeno Sarajevo da pomognu građanima, a od tada do danas razvila se u međunarodnu organizaciju koja djeluje u dvadesetak zemalja svijeta.

Već izvjesno vrijeme "People in Need" radi razvojne projekte u BiH, a u okviru nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu politiku svoju podršku usmjerili su u oblast socijalne politike, preciznije na proces deinstitucionalizacije i omogućavanja boljih uslova života za osobe s invaliditetom.

- Kako su istakli na sastanku, dobru saradnju su već ostvarivali s predstavnicima sektora socijalne zaštite u Ministarstvu, a jedan od važnijih na kojima su radili je i Strategija deinstitucionalizacije koja je istekla i koju treba uraditi ponovo - navodi se.

- Meni je drago da imamo interes domaćih i međunarodnih organizacija da zajedno radimo na projektima i aktivnostima koje unapređuju kvalitet života bilo koje grupe građana, koji su u našoj nadležnosti. "People in Need" i "Sumero" imaju dugu praksu u oblasti podrške osobama s invaliditetom i njihovog aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice. Njihova znanja i iskustva nama su dragocjena i vjerujem da će naše partnerstvo dovesti do realizacije konkretnih koraka kao što je, kako smo se danas dogovorili, izrada nove strategije deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom i njihove inkluzije u život lokalnih zajednica - izjavio je ministar.

Regionalni predstavnik za zapadni Balkan organizacije People in Need Tim Jenkins, kao i njegova saradnica Sanja Lepić iskazali su čvrsto opredjeljenje da se krene u izradu te strategije, te će u saradnji sa Savezom 'Sumero' pripremiti prvi protokol koji bi trebao biti mapa puta za daljnju realizaciju i samu izradu te sektorske strategije.

- Ja sam tek nedavno stigao u BiH i drago mi je što nas dvojica naša putovanja počinjemo zajedno. Sretni smo što vidimo volju i opredjeljenje za saradnjom i pripremom prvih koraka u izradi strategije, koja je ključ za rješavanje pitanja zapošljavanja i drugih pitanja u vezi s izjednačavanjem mogućnosti osoba s invaliditetom s mogućnostima ostalih građana - kazao je, između ostalog, Jenkins.

Kako se navodi u saopćenju za javnost Ministarstva, ministar Delić dogovorio je s predstavicima "People in Need" i "Sumera" da u naredne dvije sedmice spreme protokol, kao prvi korak u pripremi strategije deinstitucionalizacije, što će biti smjernica Ministarstvu za daljnje korake u izradi tog dokumenta.