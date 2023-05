Prašović-Gadžo o stradanju mlade doktorice Azre Spahić: Za mene je to svjesno ubistvo

Bivša zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i novinarka Sanela Prašović-Gadžo se oglasila na društvenim mrežama nakon što je mladu doktoricu Azru Spahić automobilom usmrtio Armin Berberović.

Njenu reakciju prenosimo u nastavku.

- Ne volim mjesec maj, jer mi uvijek donosi tugu u život. Strepim kad se primakne kraj mjeseca. Danas, danas sam potpuno srušena emotivno, psihički, fizički. Vijest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je ubijena jedna divna djevojka, a druge dvije teško povrijeđene me slomila.

Bio pijan

Neko će moćda sada kazati da riječ ubijena nije odgovarajuća i da je to saobraćajna nesreća. Vidite, za mene je to sinoć bilo vrlo svjesno ubistvo od strane osobe koja je bahato, drsko, bezobrazno, nadmeno i neodgovorno u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole jurcala u vozilu potiskujući ili gurajući papučicu gasa do kraja, potpuno svjesno da može nekoga ubiti.

Takvi auto-manijaci ubice su svaki dan na ulicama Sarajeva. Gledam ih i u toku dana i navečer. Strepim dok vozim a oni doslovno prolijeću, iz trake u traku, dok oko njih normalni vozači koče i sklanjaju se. Pijani, drogirani, bezobrazni junače se dajući gas do daske, turirajući i utrkujući se hraneći na taj nacin svoj primitivni i jadni ego.

Danima, mjesecima, vozeći promatram te jurnjave u gradu i uvijek sama sebi postavljam pitanja:

- Kako je moguće da ama baš nikada policija nikoga od tih bolesnika ne zaustavi, ne vidi, ne isključi iz saobraćaja?

- Kako je moguće da se toleriraju te jurnjave za koje svi znamo da postoje i vidimo ih, ali policija eto ne zna?

- Kako je moguće da u MUP-u ne postoji video-nadzorni centar koji u svakom trenutku prati saobraćaj i one koji koristeći bahato i divljački vozila ugrožavaju živote građana?

Beskrajno potresena

Da je policija pažljivo pogledala snimke sa kamera koje postoje na nekim mjestima u gradu vidjela bi te auto-manijake koji se utrkuju, vidjela bi i registarske oznake njihovih vozila, mogla je adekvatnom reakcijom i kaznenom mjerom spriječiti da ubijaju na našim ulicama.

Ali eto, policija vidi na tim kamerama kad neko prođe na crveno, ali ne vidi utrke i u toku dana i u toku noci. Mrsko im valjda, šta li?

Beskrajno sam tužna i potresena zbog saobraćajnog ubistva dr. Azre Spahić. Porodici Spahić upućujem iskrene izraze suosjećanja. Teško povrijeđenim djevojkama želim brz oporavak. A đubretu koje je izazvalo saobraćajnu nesreću i ubilo djevojku želim da bude u zatvoru duže nego što ima godina života.

A policiji želim da rade svoj posao, da su prisutniji na ulicama, da su hrabri zaustaviti i kazniti jurišnike koji su naše ulice pretvorili u svoja auto trkališta. Sklonite tu bagru sa ulica. Zaustavite ubijanje pješaka. Ovo je težak dan za sve nas. Oprostite na načinu govora koji inače ne koristim, ali ovo su oni trenuci kada stvari treba nazvati pravim imenom - navela je.

