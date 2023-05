Promocija publikacije "Psihologija i multipla skleroza", na Svjetski dan multiple skleroze

U izdanju Udruženja osoba sa multiple sklerozom Kantona Sarajevo objavljena je publikacija 'Psihologija i multipla skleroza', autorice psiholog-psihoterapeuta Dženane Kuluglije. Promocijom, planiranom za večeras, obilježava se Svjetski dana multiple skleroze.



Predsjednik Udruženja Gordan Muzurović kaže da je u toj knjizi obrađen segment psihologije i multiple skleroze, koji je neizostavan u životu osoba s tom bolešću. Kako je kazao, psihološki segment dio je multidisciplinarnog pristupa priči o oboljelima od te bolesti.

- Psihološki segment je bitan kako za pacijenta, tako i za ljekare koji su prvi u otvaranju vrata života sa multiple sklerozom jer saopćavaju dijagnozu. Od tog trenutka slijedi suočavanje sa bolešću, milion pitanja šta me to čeka u životu. Šok je to i za porodicu, šok za društvo. Kad se radi o mladim ljudima, zapitaju se za svoju perspektivu. Sve smo to pokušali obraditi kroz tu knjigu - kazao je novinarima.

Kako je napisala, među ostalima, u uvodnom dijelu knjige Dženana Kuluglija, na životnom putu svakog čovjeka, jedna od najznačajnijih tema su zdravlje i bolest. Zdravlje predstavlja univerzalnu vrijednost za čovjeka i društvo i želja za cjelovitim zdravljem je vjerovatno jedna od najčešće iskazanih želja u društvu.

- Međutim, raspolaganje cjelovitim zdravljem prestaje onog trenutka kad tijelo i psiha pošalju simptome boli i nekontrole nad vlastitim tijelom i psihom - napisala je.

Milioni ljudi i porodica u svijetu suočavaju se sa multiple sklerozom i postavlja se pitanje kako psihološki reaguju na dijagnozu i liječenje i kako bolest organizuje porodičnu dinamiku.

- Tim pitanjima bavi se savremena zdravstvena psihologija, proučava utjecaj psiholoških faktora na tijelo, mogućnostima primjene psiholoških znanja i vještina u dijagnostici, liječenju i oporavku od bolesti i faktorima podrške - navela je.

Na promociji publikacije "Psihologija i multipla skleroza" osim autorice najavljeno je sudjelovanje i predsjednika Udruženja Gordana Muzurovića. Očekuju sudjelovanje stručnjaka raznih profila, prvenstveno psihologa i ljekara, oboljele od MS-a i članove njihovih porodica, kao i predstavnike ustanova i institucija, kantonalnih i federalnih, koje su uključene o brigu o toj populaciji.

Udruženje egzistira od 1975. godine u cilju zagovaranja kvalitetnije medicinske usluge, ali i opšteg prihvatanja oboljelih kao korisnih članova zajednice. Broji više od 500 članova, a procijenjeni broj oboljelih u KS je oko 1500.

MS je neizlječiva bolesti koja pogađa ljude između 20. i 40. godine života, a Svjetski dan oboljelih od MS obilježava se u namjeri podsjećanja šire javnosti na važnost povezivanja, osnaživanja i vidljivosti oboljelih koji su često izolirani i stigmatizirani i u redovnim životnim uslovima.

Tema Svjetskog dana MS-a 2020.-2023. je povezanost, a kampanja pokrenuta tim povodom nazvana je MS Connections. Kampanja se odnosi na izgradnju veze u zajednici, samopovezivanje i povezanost s kvalitetnom skrbi. Moto kampanje je "Povezujem se, povezujemo se", a hashtag kampanje je #MSConnections.