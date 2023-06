RS dugovi došli na naplatu: Dodik u potrazi za sponzorom

Milorad Dodik nalazi se u golemim ekonomskim problemima. Vanjski dug Republike Srpske premašio je dvije milijarde i sto miliona eura.

U junu ove godine ovom bosanskohercegovačkom entitetu dospijeva najveća rata od 200 miliona eura za obveznice koje su prodate na bečkoj berzi prije pet godina po izuzetno visokoj kamatnoj stopi. Ovdje se ne završavaju problemi Republike Srpske.

Gori entitet

Radi održavanja budžetske stabilnosti i serviranja svojih ogromnih dugova, Dodiku su potrebni novi krediti.

A tu ima itekakav problem, jer je broj onih koji su spremni kreditirati RS sve manji.

Krajem prošle godine Dodik je odbio prihvatiti uvjete MMF-a za dobivanje kredita. Iako će mnogi laički zaključiti da Dodik, i pored sveg destruktivnog djelovanja i podržavanja Putina ne plaća nikakvu cijenu za to, činjenica je da je on upravo plaća, i to u najdoslovnijem smislu – nedobivanjem novca.

Podsjetimo i da je njemačka u aprilu prošle godine obustavila projekte u RS vrijedne 105 miliona eura.

Dodik uzimanjem kredita od MMF-a eventualno može spasiti državni nivo vlasti. Ipak, uzimajući u obzir da je Federacija u stabilnoj finansijskoj situaciji, s budžetskim suficitom, i da joj krediti de facto ne trebaju, pitanje je zašto bi državni nivo vlasti, tačnije stranke iz FBiH, spašavale Dodika.

Tokom aprila ove godine predsjednik Vlade RS Radovan Višković boravio je u Pekingu, gdje je vodio pregovore s tri kineska finansijska fonda. Do sada nisu zvanično saopćeni rezultati razgovora, ali je iz Vlade RS najavljen dolazak predstavnika fondova iz Kine u Banju Luku na daljnje pregovore. No, u kuloarima se uveliko špekulira da su ovi pregovori završili debaklom i da potencijalni kineski partneri nisu udovoljili zahtjevima RS.

Orban spasilac

Stoga je RS odlučila ponovo izdavati obveznice, pa je tako u “Službenom glasniku” ovog entiteta objavljena odluka o 58. emisiji obveznica RS koja je predviđena u iznosu od 210 miliona maraka. Potez jasno ukazuje da se Republika Srpska nalazi u prilično velikom problemu s likvidnošću.

Ono što je jasno jeste da je RS hitno potrebna finansijska pomoć i da su u potrazi za međunarodnim partnerom koji će im izaći ususret. To neće biti Rusija, koja je zabavljena svojim problemima, još manje Srbija, kojoj ne treba novo zatezanje odnosa sa Zapadom zbog Dodikove neodgovorne fiskalne politike, dok od saradnje s Kinezima, vjerovatno, neće biti ništa. No, u RS bi (ponovo) mogla u pomoć priskočiti Mađarska. Orbanova vlada u budžet RS navodno je spremna upumpati nešto više od 300 miliona maraka, što bi Dodiku bio dobrodošao spas.

Naplata milijarde

U entitetskom budžetu za 2023. godinu za otplatu dugova izdvojena su 922,4 miliona KM (oko 473,7 miliona eura), što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu, kada je za to bilo namijenjeno nešto više od 450 miliona KM. S druge strane, ukupan budžet RS za 2023. godinu iznosi 5,3 milijarde maraka. To znači da će gotovo petina budžeta otići na vraćanje dugova.

Podsjetimo, u decembru prošle godine RS je uzela kredit od Mađarske u iznosu od 110 miliona eura, dok je godinu ranije ovaj entitet od ove zemlje dobio 100 miliona eura „pomoći“.