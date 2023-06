Nikšić i Čović o muzeju HVO-a na heliodromu u Mostaru

Nakon što na sjednici Gradskom vijeća Mostara jučer nije prošao prijedlog zaključka Kluba SDP-a o tome da se na prostoru zloglasnog logora Heliodrom zabrani gradnja muzeja HVO-a novinari su pitali predsjednika SDP-a Nermina Nikšića za komentar.

- Ministar Zukan Helez je rekao svoj stav o tome i naravno da postoje stvari, maloprije smo to rekli, oko kojih se teže dogovorimo ili oko kojih se ne možemo dogovoriti ili oko kojih se možemo lako dogovoriti. To je jedna od tema oko koje imamo različite stavove. Smatram da se povređuju osjećaji ljudi koji su bili zatvoreni i koji su preživjeli tu glogotu i smatram da se to treba izmjestiti. Naravno da to ne zavisi samo od mene i od moje želje i da smo spremni voditi pravnu bitku oko toga, ali nismo spremni da pokrećemo ponovo nekakve sukobe ili teme i da se sad fokusiramo na to umjesto da pokušavamo riješiti ono što jesu životna pitanja građana. Pripremamo zakonska rješenja koja bi trebala za ljude koji su prošli logore, zatvore, bez obzira čije, da stvorimo pretpostavke da država o njima vodi računa i da im da određenu materijalnu satisfakciju - rekao je Nikšić.

Na to pitanje se nadovezao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, istakavši da "mi nećemo pasti na takva pitanja".

- Ja do kraja razumijem osjećaje svakog onog ko je stradao u ratu, bio to zatvorenik logora u Mostaru, bez obzira kojeg, Heliodroma ili Četvrte osnovne škole u kojoj je sada, a to sam rekao, sud i niko se nije sjetio da postavi to pitanje. Je li logor u Bugojnu stadion? Je li danas nešto drugo već stadion? Ili muzej u Jablanici? Ali da ne ulazimo u ta pitanja, stvarno suosjećam sa svakom žrtvom bio Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Ali, dozvoliti danas da se neko igra s tim za potrebe trenutne politike pa onda spinujemo s tim, nema smisla. Imamo različita viđenja prošlosti, pogotovo vremena od 1991.,1992.do 1995.godine i kada bismo gledali povijesti kako je pisao predstavnik srpskog naroda, hrvatskog ili bošnjačkog, vidjet će to različito. Zbog toga je naš stav da ćemo se dogovarati oko onog što možemo i slažem se da trebamo zakonska rješenja - kazao je Čović.