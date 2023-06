Malo mačku teleća glava: Aleksandar Milješić iz SNSD-a postavljen na 3 funkcije!

Aleksandar Milješić, dugogodišnji član SNSD-a iz Prijedora trenutno je direktor Srednjoškolskog centra, odbornik u Skupštini grada i vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u tom gradu.

Iako je riječ o tri nespojive funkcije, on u svemu ne vidi ništa sporno jer, kako je kazao za portal Capital, funkciju načelnika odjeljenja izbjegava dok ga Vlada ne razriješi sa mjesta direktora škole.

"Našao se na tri stolice"

Milješić je odbornički mandat dobio na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine kada je osvojio 3.808 glasova, a paralelno s tim bio je i direktor Srednjoškolskog centra u Prijedoru, što po zakonu nije zabranjeno.

Međutim, krajem marta ove godine Skupština grada Prijedora izabrala ga je za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.

Za njegovo imenovanje glasala su 24 prisutna odbornika, dok je sam Milješić bio uzdržan.

Rješenje o imenovanju je objavljeno je Službenom glasniku 6. aprila ove godine, čime se on u istom momentu praktično našao na tri stolice.

Čeka da ga smijeni Vlada

U razgovoru za Cpital tvrdi da ovu treću, načelničku nije preuzeo, zbog čega ne vidi bilo kakav problem u njegovim imenovanjima.

- Tačno je da me Skupština imenovala za v.d. načelnika Odjeljenja, ali na to radno mjesto nisam prešao jer nisam razriješen od Vlade Republike Srpske sa mjesta direktora škole. Tek kad se to desi, podnijet ću ostavku na mjesto odbornika i preuzeti funkciju načelnika Odjeljenja - kaže Milješić.

Prema njegovim riječima, njegovo trenutno radno mjesto je Srednjoškolski centar u kojem jedino dobija platu.

- Nemam primanja po više osnova, nisam u radnom odnosu u gradskoj upravi i zato čekam razrješenje Vlade. Moj je stav da ne želim doći na mjesto načelnika dok god me Vlada ne razriješi - zaključio je Milješić.

Međutim, to očigledno nisu razumjeli u Gradskoj upravi Prijedor, gdje njegove aktivnosti predstavljaju kao aktivnosti v.d. načelnika.

Tako se u vijesti objavljenoj na gradskom sajtu od 21. maja navodi da je "v.d. načelnika gradskog Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić uručio pehar pobjedniku turnira “Prijedor open 2023".

Član SNSD-a od 2001. godine

Istog dana, objavljena je još jedna vijest u kojoj se on spominje kao v.d. načelnika u gradskoj upravi. Riječ je o takmičenju o gimnastici.

- Takmičenje je otvorio i učesnike pozdravio v.d. načelnika gradskog Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić koji je istakao da je gimnastika bazični sport i veoma bitna za rast i razvoj djece u najmlađem školskom dobu - stoji u tom tekstu.

Milješić je inače član SNSD-a od 2001. godine. Po zanimanju je profesor sporta i fizičkog vaspitanja, a direktor škole je od 2018. godine.

Također, predsjednik je i Aktiva direktora srednjih škola kao i koordinator Malih olimpijskih igara RS, te predsjednik skupštine Teniskog saveza RS. U Upravnom je odboru Ženskog rukometnog kluba “Mira” iz Prijedora.

Informacije proslijeđene Transparency Internationalu

Inače, nakon što je Capital ove informacije proslijedio Transparency internationalu BiH, oni su upravnoj inspekciji uputili predstavku kojom traže provjeru navoda i eventualno postupanje.

- Prema Zakonu o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave službenik ne može biti odbornik ili imati izvršnu funkciju u organima vlasti, a gospodin Milješić obavlja funkciju službenika, odnosno načelnika Odjeljenja i odbornika u Skupštini grada Prijedor - navode oni u prijavi.

Inače, ukoliko se utvrdi nespojivost funkcija, gradonačelnik Prijedora bi morao Milješiću da uruči otkaz o radu.