Nema dogovora oko Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK

Iako je jutros bilo najavljeno, ipak nije došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Rašid Hadžović u izjavi za medije je kazao da je na jučerašnjoj sjednici Vlade donesen Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje.

Predstavnici sindikata tražili dodatno vrijeme

- Predstavnici sindikata tražili su dodatno vrijeme da se te stvari usaglase. Nadam se da će se to u narednom periodu brzo riješiti i da će se i ovaj 16. Kolektivni ugovor brzo potpisati. Imali smo najbolju namjeru da i ovaj Kolektivni ugovor uspješno privedemo kraju i da novoj Vladi ostavimo fin početak, kojega mi nismo imali. Vidjet ćemo šta će se u narednom periodu događati – rekao je ministar.

Predsjednik Sindikata srednjih škola HNK Josip Milić Feni je pojasnio kako je ponuda Vlade bila da nastavnom osoblju ide povećanje dva puta po pet posto, spremačicama i domarima 13 posto, a nenastavnom osoblju, odnosno pedagozima, tajnicama i računovođama, od 5 do 7 posto.

Izvršeno anketiranje

- Izvršili smo anketiranje članstva i većina je za to da tražimo svima 10 posto, odnosno da ne pristajemo na to da jedni dobiju pet, a drugi deset posto. Takav je stav članova i mi poštujemo odluku našega članstva – podvukao je on.

Dodao je da se sve događalo brzo, ali su se, kako kaže, čuli s premijerom i ministrom.

- Rekli smo im svoj stav. Ministar je iznenađen i kaže da oni ostaju pri svome. Vidjet ćemo šta će donijeti iduće sedmice. Idući koraci zavise od toga kako će se odvijati situacija – zaključio je Milić.