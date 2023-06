Karađoz-begova medresa svečanom akademijom ispratila 378. generaciju maturanata

Svečanom akademijom, upriličenoj u dvorani Univerzitetsko-sportsko rekreativnog centra „Midhad Hujdur Hujka“, Karađoz-begova medresa u Mostaru ispratila je 378. generaciju maturanata.

Njihovo školovanje, kako je istakao direktor Medrese hafiz Aid-ef. Tulek, proteklo je u otežanim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa, ali uprkos toj činjenici rezultati koje su postigli i novo stečenog znanja su izuzetno respektabilni i na zavidnom nivou.

Društveni angažman

Maturanti su osim kvalitetnog obrazovanja i odličnog odgoja tokom školovanja pokazali afinitet na polju društvenog angažmana u čijem je središtu bio rad u džematima.

Direktor Tulek je zahvalio svim institucijama i pojedincima koji su u proteklom periodu pružali nesebičnu materijalnu i stručnu pomoć i podrška u njihovom radu.

Roditeljima je čestitao što su njihova djeca okončala ovaj srednji obrazovanja koji prethodi konačnom akademskom profiliranju i stručnom usavršavanju.

Tokom akademije najuspješnijim učenicima uručio je zahvalnice priznanja učenici.

Učenica generacije Edina Mujić u zvaničnom obraćanju evocirala je uspomene na četverogodišnje školovanje, dok je učenik generacije Bakir Rahimić u ime generacije izrazio zahvalnost nastavnom osoblju i menadžmentu Medrese.

Snažna poruka bošnjaštva

Brojnost prisutnih i njihovi osjećaji ponosa, kao i činjenica da je veliki broj učenika dolazi iz drugih gradova Bosne i Hercegovine mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović u svom govoru je prokomentirao kao svojevrsnu podršku Bošnjacima u Hercegovini i drugim gradovima Muftijstva mostarskog.

- Ova akademiju doživljavamo kao snažnu poruku bošnjaštva, koju nam šalju naša braća iz drugih dijelova Bosne, koji su došli i kazali niste sami, nismo vas ostavili, nismo vas zaboravili, mi znamo kroz šta prolazite, kakva je vaša sudbina i dijelimo s vama bratsko suosjećanje - kazao je muftija.

Potom je podsjetio da su aktuelni nasrtaji na prostor Hercegovine gdje se pokušava prekrojiti srednjovjekovna historija Bosne.

- To su krupni nasrtaji na ono što je zajedničko nasljeđe bosanskohercegovačke države i svih njenih naroda, u kojem isto pravo na taj prostor polaže naš bošnjački narod. I niko nam to uskratiti neće i niko nam to oduzeti neće. Nikada se nećemo pomiriti s tim da ovaj prostor ne pripada nama isto kao i drugima. Naše trajanje je potpunije i izvjesnije uz ovu mladost koja nama kaže da ćemo se moći osloniti na generaciju koja zna da joj je ovo određenje i da neće pustiti ni stope svoga mjesta, svoga topraka, svoje kulture i jezika - kazao je muftija.

Učenicima je poručio da im stalna preokupacija ostane ovaj prostor Hercegovine i džemati u njoj.

Temeljna dužnost

Ističući pojedinačne kvalitete maturanata muftija ih je pozvao da se u svom daljem obrazovanju opredijele za imamsku službu. Kazao je kako bi volio da oni svi ostanu u Mostaru i Hercegovini.

Prigodnu čestitku reisu-l-uleme Islamske zajednice Husein-ef. Kavazovića, uz želju za dalje uspješno školovanje maturanticama i maturantima, prenio je u svojstvu njegovog izaslanika i u lično ime direktor Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice prof. dr. Dževad Hodžić.

Podsjetio je da se kroz obrazovni sistem Islamske zajednice učenici potvrđuju u svom islamskom i bošnjačkom identitetu.

- Znanje i obrazovanje predstavlja temeljnu i najveću dužnost u islamu. Nastavite vaše stjecanje znanja i obrazovanja. Budite odlični u profesijama za koje se odlučite. IZ u kadrovskoj projekciji možda trebamo 20 posto u neposrednom angažmanu, ali u svakom slučaju vi gdje god budete radili radit ćete na ponos IZ-e i u korist i za dobro muslimana, Bošnjaka, naše države, našeg društva i u tom pogledu želimo vam puno uspjeha. Na vama je veliki odgovornost da nosite emanet Medrese i Islamske zajednice i islama - poručio je Hodžić.

Važnost i uloga vakifa

Posebno se referirao na važnost i ulogu vakifa i stipenditora koji svojim novčanim prilozima pomažu školovanje učenika medresa i na taj način osiguravaju prosperitetniju budućnost Bosne i Hercegovine, Islamske zajednice i bošnjačkog naroda.

Posljednju prozivku maturantica i maturanata 378 generacije, odnosno 25. od reaktiviranja rada Karađoz-begove medrese, njih 59 maturantica i maturanata, danas su izvršili njihovi razrednici mr. Harun Macić, Elmedin Ljevo i Harisa Čukle.

Svečanoj akademiji, kako je to i uobičajeno, prisustvovali su direktori i profesori bosanskohercegovačkih medresa kao i veliki broj uzvanica iz javnog i vjerskog života u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.