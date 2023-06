Magazinović: Izmjenama Zakona o PDV-u zaustaviti uništavanje hrane

Ukidanjem poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za doniranu hranu omogućilo bi se da hrana u vrijednosti od oko 130 miliona KM na godišnjem nivou ne bude uništena nego donirana za one koji sebi ne mogu priuštiti nijedan obrok dnevno.



Vodeći se tom činjenicom 15 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u parlamentarnu proceduru po hitnom zakonodavnom postupku uputio je prijedlog izmjena Zakona o PDV-u o kojem bi se državni poslanici trebali izjašnjavati na sjednici zakazanoj za sutra, 7. juna.

Pojašnjavajući ovo zakonsko rješenje u razgovoru za Fenu, jedan od predlagača poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović je kazao da se ne radi o bilo kakvom političkom zakonu nego isključivo ljudskom, budući da tržni centri i svi oni koji doniraju hranu "bivaju praktično kažnjeni" jer na nju moraju platiti 17 posto PDV-a.

- To je razlog koji mnoge od njih opredjeljuje, razmišljajući na ekonomski način, da hranu unište ili bace jer je to jeftinije za 17 posto i na to ne plaćaju porez - podvukao je Magazinović.

On navodi da se, prema podacima studije koju je u okviru kampanje "Niko gladan, niko sam" izradila Fondacija "Mozaik", na ovaj način zapravo uništi više od 700.000 obroka na dnevnoj osnovi.

Prijedlog zakona, kaže Magazinović, nastao je na inicijativu ove kampanje, a napisali su ga poslanici u saradnji i uz veoma značajnu podršku Uprave za indirektno oporezivanje (UIO). Ono što ovaj zakon razlikuje od sličnih zakona koji interveniraju u PDV-u je upravo podrška UIO-a.

- Od samog početka oni ne samo da podržavaju ovu izmjenu nego su i asistirali na izradi zakona i definiranju njegovih segmenata kako bi on bio relativno brzo provodiv i kako bi se osigurala njegova transparentnost te onemogućile zloupotrebe. UIO je otišla i korak dalje jer su pripremili provedbene akte kada zakon bude usvojen - dodao je.

Svi poslanici s kojima je Magazinović razgovarao su iskazali punu podršku zakonu, zbog čega očekuje da će izmjene zakona biti sutra i usvojene.

- To mi govori da je u slučaju ovog zakona napravljena distanca poslanika od dnevne politike i da su shvatili koliko je ovo za veliku, nažalost, populaciju u stanju potrebe važan zakon. Želim da vjerujem da će on biti mjesto susreta pozicije i opozicije stranaka iz oba entiteta i da se pokaže da se zajednički može učiniti dobro - zaključio je Magazinović u razgovoru za Fenu.

U Bosni i Hercegovini danas ima najmanje 60 javnih kuhinja u kojima se hrani najmanje 16.800 ljudi. Dodatno, mnogi primaju i dnevne obroke ili mjesečne pakete pomoći u namirnicama da bi preživjeli. U Bratuncu je otvorena i javna kuhinja za bebe, a u Lukavcu djeluje javna kuhinja za djecu s invaliditetom.

Postoje zahtjevi za otvaranje novih javnih kuhinja u Goraždu, Višegradu, Širokom Brijegu, i drugim sredinama, a broj korisnika javnih kuhinja stalno raste.​ Zbog drastičnih i progresivnih poskupljenja i teške ekonomske situacije, Udruženju Pomozi.ba sve više se sa zahtjevima za pomoć obraćaju i zdrave i radno sposobne osobe.

Istovremeno, prema podacima Ujedinjenih nacija, u BiH se godišnje uništava i baca oko 400.000 tona hrane. Kompanije koje se bave prodajom i distribucijom hrane unište jednu trećinu hrane, a preostale dvije trećine bačene hrane predstavlja otpad od domaćinstava i pojedinaca.