JP Elektroprivreda BiH počela istražne radove za HE "Ustikolina"

U općini Foča u Federaciji BiH počeli su istražni radovi za izradu idejnog projekta hidroelektrane (HE) Ustikolina.

Načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija podsjeća da je investitor JP Elektroprivreda BiH, dok će projekt geološko-geotehničkih istražnih radova u naredna četiri mjeseca izvoditi firma GEOLP d.o.o Kakanj.

Sofradžija napominje da je riječ o istražnim radovima koji su planirani još 2019. godine.

- Oni su u ponedjeljak poslali informaciju koju sam ja proslijedio i na Općinsko vijeće. Riječ je o geološkim istraživanjima i ovo ne znači izgradnju. Zavisno od rezultata istraživanja, ukoliko se, primjerice, pokaže da je moguće graditi, do toga neće doći bez referenduma na kojem će se svaki građanin izjasniti da li je za izgradnju ili ne – naglasio je Sofradžija.

U informaciji koja je dostavljena na adresu načelnika, između ostalog, navodi se da Elektroprivreda BiH vodi pripremne aktivnosti za implementaciju projekta izgradnje HE Ustikolina na rijeci Drini, među kojima je i priprema za obavljanje geološko-geotehničkih radova-misija G1 za dopunu idejnog rješenja iz 2013. godine.

Navodi se, također, da su procedure postupka javne nabavke za izvođača radova trajale više od očekivanog, te je u martu 2023. godine odabran izvođač radova i potpisan ugovor za izvođenje radova sa zavisnim društvom GEOLP te da je početak radova planiran u junu ove godine.

Kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma proveden je postupak sticanja Rješenja o okolinskoj dozvoli za projekt izgradnje HE Ustikolina koje važi do oktobra 2024. godine, a Ministarstvo za urbanizam i zaštitu okoliša BPK Goražde izdalo je Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za obavljanje geološko-geotehničkih istražnih radova-misija G1 za potrebe aktuelizacije Idejnog projekta za HE Ustikolina, koje važi do aprila 2024 – napomenuli su iz JP Elektroprivreda BiH.