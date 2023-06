Islamska zajednica u BiH realizira "Akciju kurbani"

Islamska zajednica (IZ) u Bosni i Hercegovini ovogodišnju „Akciju kurbani“ realizuje pod motom „Vaš kurban, naša odgovornost“, nastojeći poslati poruku o odgovornom odnosu Zajednice prema onome što joj je povjereno.

- Islamska zajednica je ovim sloganom imala želju da članovima, kako u domovini, tako i u dijaspori, pošalje jasnu poruku da za njihov kurban i njihovu obavezu prema Bogu preuzima odgovornost. Ovo je poruka koja mnogo govori ljudima, a oni iz godine u godinu daju svoje povjerenje Zajednici. Islamska zajednica čini potrebne napore i svake godine poboljšava standard i odgovara na sve izazove na koje nailazi u akciji. To je naš emanet, svjesni smo njega i učinit ćemo sve što je u našoj moći da budemo odgovorni prema onome što nam je povjereno - izjavio je za Agenciju MINA voditelj Odjela za kurbane pri Upravi za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta Islamske zajednice Bilal Memišević.

Poštivanje šerijatskih normi

Akcija se provodi uz strogo poštivanje šerijatskih normi i u nju je uključen veliki broj ljudi. Pripreme su odveć u toku, kako bi sama realizacija u danima Bajrama bila što uspješnija.

- Akcija kurbani je ogroman proces koji podrazumijeva mnogo ljudi. Naši imami i medžlisi su kičma ove akcije. Oni su ključni, kao i infrastruktura koju Islamska zajednica ima na raspolaganju i koja je mobilizirana već mjesec. Već se radi na pripremi, tokom Bajrama ovaj tim ljudi će raditi na realizaciji, na zadovoljstvo Božije, prije svega, a onda da zadovoljimo sve ostale standarde - objasnio je Memišević.

Akcija se organizira na području cijele Bosne i Hercegovine, ali prvenstveno u povratničkim džematima i medžlisima, s ciljem direktne podrške domaćim uzgajivačima kojima je stočarstvo primarni izvor prihoda.

- Kako za povratnike, tako i za sve domaće uzgajivače na području Bosne i Hercegovine, ova akcija je veliki vjetar u leđa. Često kao Zajednica nismo svjesni koliki su efekti ove akcije, kada je riječ o podršci domaćoj proizvodnji, domaćem uzgoju i uzgajivačima, domaćim proizvođačima - istakao je on.

Naveo je podatak da je u proteklih osam godina, koliko se akcija realizira na ovaj način, samo na prostoru Muftijstva tuzlanskog i Muftijstva goraždanskog, otkupljeno više od 43.000 kurbana.

- Kada brojku pomnožimo s cijenom kurbana, to govori o tome koliko smo akcijom živog novca unijeli u ove prostore, ljudima kojima to mnogo znači. Zaista ne vidim da postoji konkretniji projekt na nivou države koji u ovu granu privrede više i konkretnije ulaže. Važno je da ova informacija dopre do svakog čovjeka, muslimana, člana Islamske zajednice, kako u domovini, tako i u dijaspori - kazao je Memišević.

Posebno je naglasio činjenicu da je Islamska zajednica jedina koja efekte kurbana implementira tokom cijele godine.

- Drugi to implementiraju pet dana, a Zajednica je aktivno uključena i onih 360 dana. Samo u proteklih četiri ili pet godina Zajednica je u saradnji s partnerima preradila i kroz svoju infrastrukturu ustupila pojedincima i organizacijama, onima koji su u stanju potrebe, proizvode u vrijednosti od skoro četiri miliona KM - kazao je on.

Raspodjela mesa

Naime, u toku samog Bajrama veliki dio mesa se raspodijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog, zdavstvenog i obrazovnog karaktera. Osim jednokratnih podjela, Islamska zajednica tokom cijele godine vrši podjelu i prerađenog mesa ustanovama i pojednicima u stanju potrebe.

- Rezultati koliko je korisnika od najmlađe kategorije, do najstarijih, u trećoj životnoj dobi, govore o akciji. Kurbansko meso iz povratičkih sredina nikada ne povlačimo u preradu. Svi kurbani koji se otkupe u povratničkim sredinama, na tim prostorima se žrtvuju, u proces žrtvovanja su uključeni ljudi koji zarade dnevnice. Zatim prema informacijama o potrebama, Islamska zajednica svima izađe ususret i dostavi raspoložive količine mesa - naglasio je Memišević.

Akcija kurbani Islamske zajednice jedan od najznačajnijih vidova podrške domaćoj proizovodnji i povratničkoj populaciji.