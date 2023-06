Čović: Bakir Izetbegović nije demaskiran prije nekoliko mjeseci

Lider HDZ-a Dragan Čović gostovao je u emisiji "U ime naroda" i poručio da je Mostar stolni hrvatski grad i da je hrvatski narod najjači u Bosni i Hercegovini, "bez obzira na njegov broj". Dodao je i da u Mostaru "stoluju sve hrvatske institucije u BiH" i da se zbog toga niko ne treba ljutiti.

Poručio je i da je Hrvatski narodni sabor pokrenut kada se uočilo da "druga dva naroda, ali i međunarodna zajednica, imaju potpuno drugačije ambicije od onoga što je u Dejtonu dogovoreno 1995. godine".

Objasnio je da su planovi bili da se hrvatski narod trebao "utopiti", odnosno "ili se asimilirajte, ili ćete morati ići odavdje". Rekao je i da time dominira hrvatsko zajedništvo u BiH, čime mu se daje jaki legitimitet kada istupa u razgovorima s bilo kime i u BiH i u inozemstvu.

Upitan zašto se nije kandidirao za funkciju na prošlogodišnjim općim izborima, on je odgovorio da se radilo "skoro o strateškoj odluci kada je u pitanju hrvatski narod" i da je to dalo rezultat.

- Procjena je da je došlo vrijeme da mi koji možemo, koji imamo ogromno iskustvo... da je vrijeme da prepoznamo prave ljude, mlade ljude. Naravno da smo ostavili prepoznatljive kadrove, kao što je gospođa Krišto. A ona je dobila 180.000 glasova. Koji je to hrvatski političar imao takav broj glasova - upitao je Čović.

Osvježavanje stranke

On je ponovio da će nastaviti s osvježavanjem stranke i dovođenjem mladih ljudi.

- Sada u Federalnoj vladi imamo šest mladih ljudi, ovih dana pregovaramo oko Vlade kantona u Mostaru u koju će doći, u ime Hrvata, šest potpuno mladih osoba, niko stariji od 40 godina i to su za neke šokovi. Ja mislim da je to izvrsna šansa. To je tolika energija, toliko inovativnosti unose ti mladi ljudi. Samo im trebate dati podršku - rekao je Čović.

Naveo je i da je "kišobran koji štiti" a ne smeta.

Istakao je ulogu Maria Kordića, gradonačelnika Mostara, koji nastupa kao gradonačelnik svih građana tog grada, a s ponosom se predstavlja kao Hrvat.

Odbacio je navode da on, njegova stranka i Hrvati u BiH dijele BiH.

- Ljudi iz Hrvatske, različitog političkog spektra, znali su to reći. Sada smo došli u situaciju da pred OHR-om u Sarajevu demonstriraju predstavnici bošnjačkog naroda unazad godinu-godinu i po, s različitim porukama, da ih ne prenosim sada. A to su bili isti oni koje je međunarodna zajednica štitila i pomagala - rekao je Čović dalje.

Istakao je da je politika koju vodi koordinirana s vlastima Hrvatske, posebno apostrofirajući premijera Andreja Plenkovića.

"Bez Hrvata BiH bi se raspala"

Istakao je da je on i Vlada Hrvatske "jako pomogla u zadnjih 5-6 godina" u poboljšanju komunikacije s međunarodnom zajednicom "ne samo preko Brisela, već i na globalnom nivou".

- Bez hrvatskog naroda ova BiH bi se davno raspala - rekao je Čović dalje. Dodao je da bi ona nestala pod udarima bošnjačkog unitarizma i srpskog separatizma.

Naveo je i da je uspio "razobličiti politike druga dva naroda u BiH".

- Nije Bakir Izetbegović demaskiran prije nekoliko mjeseci. Predstavnici međunarodne zajednice od njega su čuli da ne smije Hrvat biti direktor policije Federacije. Američki ga je ambasador pitao kako je moguće da mu on to kaže. 'Ne, ne smije biti. Mi nemamo povjerenja u Hrvate. Kako oni mogu nositi uniformu i biti prvi ljudi kada je u pitanju taj sigurnosni sektor u BiH'. A izgovorio je i puno drugih, ja ću reći, političkih gluposti kojih su se oni naslušali i onda su shvatili da su stvari nekako drugačije posložene. S druge strane, čitava administracija koja vodi vanjsku politiku u Republici Hrvatskoj otvorila nam je vrata - istakao je Čović.

Više puta ponavljao je da je bio i ostao dosljedan i da je zahvaljujući time zadobio povjerenje.

Istakao je i da "današnja Hrvatska ne bi bila ono što jeste da nije Hrvata iz BiH i u BiH".

Nije pogodovao Hrvatima

Čović je rekao da je uspio ubijediti visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da ima pogrešne informacije i da ni on ni Hrvati niti će bojkotirati izbore, niti destruiraju BiH.

- Ako govorite o Domu naroda, pa zar nije logično da Hrvate tamo biraju Hrvati?! Ako govorite o hrvatskom članu Predsjedništva, najlogičnije je da hrvatski narod u osnovi bira svog predstavnika u tom tijelu. Obezvrijeđeno je to sada. Taj što sjedi u Predsjedništvu ne vrijedi nikome. Pitao sam kolege iz bošnjačke politike - "šta ste vi dobili na ovaj način?" Evo, okej, prevarili ste Hrvate. Ako ste nešto dobili, dajte da vam pomognemo. Svi stojimo zadnjih 15 godina. I zbog toga sam siguran da je to utjecalo na odluke visokog predstavnika - rekao je Čović i ponovo istakao stratešku ulogu Plenkovića u kreiranju vanjske politike EU i prema BiH. Otkrio je i da mu je on osigurao prvi sastanak u Dubrovniku sa Schmidtom, netom pred dolazak novog visokog predstavnika na dužnost.

Odbacio je da je visoki predstavnik pogodovao Hrvatima u BiH intervencijama u Izborni zakon i Ustav FBiH.

- Ne postoji niti jedan primjer, dokaz, za to - kazao je Čović.

Ponovo se osvrnuo na demonstracije ispred OHR-a i poruke kojima se sugerira da se Hrvate treba protjerati.

- To ih je preskupo koštalo. Sve ono što su pričali 30 godina, poništeno je - kazao je Čović.