Čengić: Obala mora pripada svima, ne lokalnoj zajednici

Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Irfan Čengić (SDP) danas je podnio inicijativu za izmjene i dopune Zakona o vodama FBiH kao i prijedlog Klubu Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH za pokretanje postupka ocjene ustavnosti tog zakona i donošenja privremene mjere.



Čengić podsjeća kako je prije godinu otvorio pitanje neustavne uknjižbe morske obale Bosne i Hercegovine na jedinicu lokalne samouprave, te da do danas vlast nije uradila ništa da zaštiti državnu imovinu.

- U kampanji sam obećao baviti se zaštitom državne imovine, zbog čega sam danas u proceduru dostavio Inicijativu za izmjene i dopune zakona o vodama FBiH, kako bi se otklonile neustavne odredbe zakona i izbrisale posljedice koje su te odredbe izazvale. Kao i Zahtjev prema Klubu Bošnjaka u Domu naroda PFBiH da održimo sjednicu i podnesemo apelaciju prema Ustavnom sudu BiH, kako bi donio privremenu mjeru te izbrisao neustavne odredbe iz Zakona o vodama FBiH, obrazložio je Čengić.

On u inicijativi navodi kako smatra da se spornim Zakonom omogućuje da dio „državne imovine“, koja je vlasništvo Bosne i Hercegovine, bude pretvoren u entitetsku imovinu, odnosno u imovinu jedinice lokalne samouprave.

- Ovim entitetskim zakonom se upravo upravlja morskom vodom i dnom, riječnom vodom i koritima suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - naveo je Čengić.

Upozorio je kako entitetski zakon nije u skladu s članom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, jer Ustav Bosne i Hercegovine daje nadležnost državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama (ne entitetima ili nekim drugim administrativnim nivoima) da reguliraju pitanje „državne imovine“, kao što se to čini osporenim odredbama spornog Zakona.

Koliko su velike posljedice entitetskog zakona, za koji smatra da je suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, Čengić ističe da najbolje pokazuje činjenica da je na osnovu tog zakona Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Mostar, broj: UP/I-11.05.27.1227/18 od 13.07.2018. godine, izvršeno knjiženje obale mora Bosne i Hercegovine na jedinicu lokalne samouprave Grad Neum od Općinskog suda u Čapljini, suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

- Imati izlaz na more ima izuzetno veliku važnost za Bosnu i Hercegovinu. To omogućuje Bosni i Hercegovini da koristi sve prednosti koje pruža pristup moru, uključujući trgovinu, turizam, ribarstvo i druge aktivnosti.

Na kraju, pristup moru ima bitnu geopolitičku važnost za Bosnu i Hercegovinu. To otvara mogućnosti za saradnju s drugim zemljama koje imaju izlaz na more, što može dovesti do širenja tržišta i povećanja investicija u zemlju. Također, pristup moru osigurava da Bosna i Hercegovina ostane povezana s globalnim tržištima i da joj se omogući da iskoristi sve prednosti koje pruža pristup moru, naglasio je Čengić uz svoju inicijativu.

Dodao je da će, ukoliko bude potrebe, s nekim od kolega iz Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kao ovlašteni predlagač u parlamentarnu proceduru dostaviti izmjene i dopune Zakona o vodama FBiH.