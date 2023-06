Nikšić iz Neuma poručio: Razgovorima i dogovorima u BiH ne postoji alternativa

U Neumu je danas počeo XXII Međunarodni simpozij "Challenge" u organizaciji konsultantske kuće "Revicon".

Simpozij su zvanično otvorili direktor "Revicona" Marin Ivanišević i bivši makedonski premijer i predsjednik Simpozija Branko Crvenkovski.

"Moramo shvatiti poziciju u kojoj se nalazimo"

O temi "Izazovi za FBiH na putu za EU" govorio je federalni premijer Nermin Nikšić.

On je u izjavi za novinare kazao da svi moramo shvatiti poziciju u kojoj se nalazimo.

- Moramo shvatiti i da u periodu koji je pred nama, ako želimo biti dio EU, pa, čak i ukoliko ne želimo, ali namjeravamo raditi sa EU i očito je da moramo kako bi naša privreda opstala, moramo poštovati neke standarde, pravila i propise koje oni donose i nameću. Ono što je pred nama, kada je u pitanju energetska trazicija, jeste sigurno izazov i iskreno se nadam da ćemo svi shvatiti koliko je važan i da ćemo svi ozbiljno pristupiti njegovom rješavanju. Nažalost, ne možemo samo razmišljati kako ćemo tu energetsku tranziciju napraviti s aspekta proizvodnih kapaciteta, već moramo voditi računa i o nekim ljudima koji su u prethodnom periodu bili motor razvoja BiH. Jasno je, dakle, da je riječ o rudarima i rudnicima i zbog toga ovaj period koji je pred nama do 2030., odnosno 2050. godine moramo pametno iskoristiti - rekao je on.

Upitan šta je najveći izazov za BiH na putu prema EU, Nikšić je kazao da je BiH sama po sebi izazov zbog svog složenog ustavno-pravnog uređenja.

Demografska politika

- Najveći broj građana BiH je napustio svoju zemlju. S tog aspekta, demografska politika bi se nametnula kao jedan od najjačih prioriteta, ali nema rješenja demografske politike bez rješavanja fiskalne politike i reforme, stvaranja ambijenta za poslodavce, boljeg okruženja za radnike, brige o socijalnom kategorijama. To su izazovi za sve vlasti u svijetu i kada na to dodate globalnu krizu i pad ekonomskih aktivnosti, kada pogledate da je u eurozoni projektirani rast 0,9 posto, kod nas dva posto, sve su to minimalne stvari, jer mi smo mala ekonomija, mala zemlja, mala privreda i svaki pad ekonomskih aktivnosti u Njemačkoj osjeti privreda u BiH - kazao je Nikšić.

Osvrnuvši se na preporuke MMF-a u vezi smanjenja plaća i povećanja kamatnih stopa, Nikšić je kazao kako misli da je ovaj put zahtjev MMF-a da razmislimo o platama izabranih zvaničnika.

- Te plate jesu enormno visoke da sada ne li citiram o pojedinim parlamentima, gdje je, imam običaj reći, najbolje plaćen nerad na svijetu i sad naravno rizikujem da me prozovu moje kolege zastupnici ili političari, ali moramo razdvojiti tu priču, jer je u javnosti stvorena slika enormnnih plata državnih službenika i javnog sektora, što sigurno nije. Ne tvrdim naravno da su svi državni službenici "cvjećke" i da rade sjajno svoj posao, ali odgovorno tvrdim da plate u javnom sektoru nisu velike. Naravno da trebamo praviti reforme i tražiti od državnih službenika da rade svoj posao, a kao i u svakom sektoru i tu ima korupcije i nesposobnih, ali i onih koji znaju raditi svoj posao - naveo je Nikšić.

Sjednica PIC-a

Federalni premijer se osvrnuo i na sjednicu PIC-a, kazavši kako ne zna u kojem će smjeru ići njihovo zaključci, ali, kako je rekao, smatra da je vrlo važno da partneri koji su formirali Vijeće ministara BiH i imaju većinu u državnom parlamentu donesu tri ključna zakona, zakon o VSTV-u, o javnim nabavkama i sukobu interesa.

- Naravno, dogovorili smo i preuzeli smo obavezu da radimo na izmjenu Izbornog zakona i odmah postali meta kako ćemo nešto izdati.

Smatram da razgovorima i dogovorima u BiH ne postoji alternativa, jer ako ne razgovaramo, nećemo doći ni do kakvog rješenja. Ako razgovaramo, možda opet nećemo doći do rješenja i onda možda imamo pravo tražiti od nekog sa strane da se umiješa. Ako mi nismo spremni raditi, već samo držati lekcije drugima i nekim lažnim patriotizmom očekivati da time što pljujemo jedni druge će se neko predomisliti u ovoj zemlji i postati fan BiH, gorko se varamo. Teško i mukotrpno treba raditi i gutati knedle, potiskivati stvari o kojima se ne slažemo, da bismo došli do minimuma o kojem se možemo složiti - rekao je Nikšić.

Šta je minimum

Upitan šta je minimum, Nikšić je kazao da je to donošenje Izbornog zakona koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije.

- Dakle, nemojte se sekirati. Nisam izdao ni kad je bilo vrijeme za izdaju, pa neću ni sada - rekao je on.

Osvrnuvši se na istup DF-a u HNK, odnosno, to što je stranački vrh naredio da dvoje njihovih zastupnika napusti blok koji predvodi SDP, Nikšić je rekao kako baš i nije bio optimističan da će DF iznijeti sve do kraja.

- Kako će se ponašati, vidjet ćemo. Za mene je odluka rukovodstva Demokratske fronte očekivana, oni su već godinama vezani za SDA kao pupčanom vrpcom - kazao je Nikšić.