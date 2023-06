Sadija Murtić, čovjek koji je gledao smrti u oči, za "Avaz": Neki glas mi je rekao da pređem nazad, uspio sam

Obilne padavine koje su sinoć pogodile Teočak prouzrokovale su velike štete, uslijed čega je uništena i putna infrastruktura, ali, nasreću, poginulih nije bilo.

Sadija Murtić za portal „Avaza“ ispričao je kako je jedva izvukao živu glavu kad je bio u automobilu tokom obilne kiše.

- Išao sam iz centra, kiša je padala, pljusak. To se desilo za dvije minute i ja vidim pored kuće ide mutna voda. Bio sam u automobilu i mislio sam da ću da pređem, kad najednom bujica. Samo što sam ja pokušao, gotovo, okreće me, nosi me. Pokušao sam volan okrenuti, motaj točkovima, udari me u jednu ogradu, pa u drugu. Ne mogu da otvorim prednja vrata da iskočim i evo ovdje sam. Preskočim na zadnje sjedište kao da mi je neko rekao. Kada je auto krenulo nazad i okrenulo me. Iskočio sam, čujem narod viče: „Evo ga živ je“ – rekao je za portal „Avaza“ Murtić.

Dodao je da se bojao da će se automobil prevrnuti. Na svu sreću iskočio je.

- Otvorim zadnja vrata i iskočim – kazao je on.