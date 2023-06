U našoj zemlji danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Širom zemlje su lokalno mogući obilniji pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujičnih poplava.

Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne i tokom večeri. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 21 °C.