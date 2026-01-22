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VJETAR SLAB

U BiH danas oblačno, najavljeni kiša i snijeg

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C

U Sarajevu oblačno. Fena

A. O.

22.1.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno će padati na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. 

Lokalno malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima. Na planinama će padati i veoma slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.

U Sarajevu oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 3°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# KIŠA
# BIH
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