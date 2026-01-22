U BiH danas oblačno, najavljeni kiša i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno će padati na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.

Lokalno malo kiše može pasti u centralnim i istočnim područjima. Na planinama će padati i veoma slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 8 do 11°C.

U Sarajevu oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 3°C.