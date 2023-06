Han Ploča: Obilježena 30. godišnjica zločina nad Bošnjacima

U Šehidskoj džamiji u Han Ploči, Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Kiseljak, danas je obilježena 30. godišnjica stradanja Bošnjaka u selima Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići.



Obilježavanju su prisustvovali muftija sarajevski prof. dr. Nedžad-ef. Grabus, izaslanik vojnog muftije Haris-ef. Hadžić, glavni imam MIZ Kiseljak Kenan-ef. Bajrić, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i brojni drugi.

U obraćanju prisutnim muftija je poručio da je, kada je riječ o ovakvim stvarima, opredjeljenje Islamske zajednica u Bosni i Hercegovini jasno.

Govoriti o istini i pravdi

- Islamska zajednica insistira na tome da bi se došlo do pomirenja, mora se govoriti o istini i pravdi. Pitanje pravde je veoma važno. Sudovi očigledno nisu izvršili svoju obavezu, nisu proveli proces istrage o tome šta se dogodilo. Mi ne želimo da živimo u takvoj državi. Želimo da živimo u državi koja će biti odgovorna i provesti proceduru. Za Islamsku zajednicu je važno da se provedu procedure. To uvijek zahtijevamo, i očekujemo od države da to uradi. Dakle, samo istina i pravda - kazao je muftija.

Također, muftija Grabus je ukazao na važnost pitanja etike, kako za Islamsku zajednicu, tako i za društvo u cjelini.

- Hvala Bogu da mi govorimo o ljudima koji su nevini. Ali, zločinac ne može imati status u društvu kao što ima žrtva, to je potpuno jasno u svim civiliziranim društvima. U Bosni i Hercegovini ne smijemo pristajati na to da se odluke najviših sudova, kao što je Haški sud, tretiraju kao da je to mišljenje udruženja građana koje ne obavezuje nikoga. Haški sud obavezuje sve nas i očekujemo od država koje su u Evropskoj uniji (EU) i koje mogu utjecati na politiku EU, da se prema pravu, pravdi, istini i etici odnose na civiliziran način, jer tako društva mogu opstati. Ne smijemo šutiti za ono što je bilo, istina se ne smije zamagliti - poručio je muftija Grabus.

Kenan-ef. Bajrić je podsjetio na strahote koje su mještani prije 30 godina doživjeli na ovom prostoru, te ukazao i na probleme s kojima se porodice žrtava i Bošnjaci danas suočavaju.

- Već 23 godinu zaredom u ovim danima obilježavamo godišnjice zločina i pokazujemo da nećemo i ne smijemo zaboraviti ono što su zločinci uradili tih dana 1993. godine. To zlo još uvijek živi oko nas. Jedan od zločinaca priznao je krivicu da je lično ubio 15 ljudi, među kojima je bila i djevojčica od 13 godina, dječaci od 15, 16, 17 godina, starice i starci, Omer-ef. Drkić. Ubijeni su u tri, četiri dana. Većina nisu pronađeni, a zločinac koji je priznao da je to uradio dobio je 15 godina zatvora i možda je već sada slobodan čovjek, dok porodice nisu našle svoje najmilije. To je apsurd - kazao Bajrić.

Nema empatije

Istakao je da živimo u društvu u kojem nema empatije za porodice žrtava, dok zločinci uživaju mnoga prava, čak obnašaju rukovodeće pozicije u zemlji, ali i u mjestima gdje su činili zlodjela.

- Neće me iznenaditi ako taj zločinac bude izabran kao načelnik u Kiseljaku, jer imamo primjera da oni koji su osuđeni za ratne zločine budu u institucijama. Danas bi da se zločinci amnestiraju, jer, tobože, neki su odlužili kaznu i treba da se vrate u društvo i da budu ravnopravni sa djecom naših šehida - kazao je on, naglasivši da ujedno upućuje poziv onima koji mogu utjecati, da se onima koji su činili zločin „zabrani bilo kakav angažman ovakve prirode“.

Poručio je da se zajedno moramo mijenjati „zbog naše djece i unučadi, da se njima ne bi ponovilo ovo čemu svjedočimo“.

Izaslanik vojnog muftije efendija Hadžić također je kazao da Bošnjaci moraju biti na strani pravde.

- Mi Bošnjaci smo pokazali svojim životima, svojim radom, nečinjenjem zločina, da nismo kao drugi. I ne smijemo niti ćemo biti, ali nećemo i ne smijemo zaboraviti. Nemojmo se odricati onoga što je naše, ne smijemo. Pravo žrtve je da se traži onaj koji je učinio zločin. Nisu ovdje ljudi stradali, oni su pobijeni - naglasio je, između ostalog, Hadžić.

Također, prisutnima se, u ime porodica, obratio Amir Bulut, te premijer Tahir Lendo, koji su poručili da je jedino na pravdi moguće graditi budućnost.

Danas je proučena hatma-dova pred duše 92 šehida iz ovog džemata čija su imena uklesana na spomen-ploči u haremu džamije, gdje su danas brojne delegacije u znak sjećanja na žrtve položile cvijeće.

Prije komemorativnog skupa u Tulici je proučen i Jasin i dova pred duše šehida koji su prije 30 godina strijeljani na putu ispred mesdžida.