Zlatko Mijatović za "Avaz" otkrio zbog čega se čeka na renoviranje krova Skenderije

Renoviranje krova Skenderije, koji je pao pod težinom snijega, godinama je na čekanju.

Problem za realizaciju projekta renoviranja predstavljaju imovinsko-pravni odnosi, rekao je za portal "Avaza" ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović.

- To je bilo prvenstveno u planu da se radi, ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između Skenderije i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo to je trenutno na stand-byu. Čekamo da se to pitanje riješi i kada to bude završeno, doći će na red, jer je bilo i planirano u Budžetu KS za ovu godinu. Nadamo se da će to što prije završiti i da ćemo moći dati saglasnost te da se onda ide u realizaciju – istakao je ministar Mijatović za portal "Avaza".

U iščekivanju realizacije ovog projekta Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost Ministarstvu privrede za projekat sanacije Doma mladih“ u vrijednosti od pet miliona KM i unaprijeđenja sajamskog turizma sanacijom platoa, za šta je predviđeno 1,5 miliona KM.

- To su značajni projekti. Centar Skenderija je prikupio potrebnu dokumentaciju, izgradila idejno rješenje i taj materijal je trenutno na ministarstvu finansija, nakon toga ide procedura zaduživanja i nakon toga se ide u dalju realizaciju - zaključio je Mijatović za "Avaz".