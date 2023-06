Petronijević prvi put nakon ukidanja zabrane stigao u Banju Luku

Srbijanski advokat Goran Petronijević rekao je za RTRS da je namjera onih koji uvode zabrane ulaska u BiH da na svaki mogući način razdvoje srpski nacionalni korpus.

- Ne mogu da shvatim da oni ne mogu da shvate da Srbe ne mogu da razdvoje. To je jedan aksiom... Uvoditi zabrane mogu samo ljudi koji ne misle dobro BiH. Oni koji to rade, oni su ti koji razbijaju BiH, a ne oni koji se bore za dejtonsku BiH. To je zamjena teza, rekao je Petronijević koji je došao u Banju Luku prvi put nakon ukidanja zabrane ulaska u BiH, kako bi prisustvovao svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Rusije.

- Zabrana ulaska bila neodgovorna djelatnost neodgovornih pojedinaca, uz asistenciju pojedinih stranih obavještajnih službi koje ne shvataju šta na taj način mogu da urade - kazao je on.

Podsjetimo, srbijanski advokat Goran Petronijević je predsjednik Upravnog odbora Fonda „Ruska humanitarna misija“ sa kojim su vlasti u entiteta RS potpisale Memorandum o saradnji. Njemu je početkom marta 2022. godine OSA zabranila ulazak u BiH označivši ga osobom koja predstavlja prijetnju sigurnosti, javnom poretku, javnom redu i miru i javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH, a skidanje sa takozvane bh. crne liste uslijedilo je prošlog mjeseca.