Otkriveni počinitelji devastacije mesdžida u Šurmancima, roditelji ih doveli pred kamere

Nakon što su prethodnih dana na području Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Čapljina u mjestu Šurmanci zabilježeni vandalski nasrtaji na mesdžid kao i na privatne kuće Bošnjaka u ovom mjestu, a usljed čega je reagirao i glavni imam Adem ef. Šuta pozvavši nadležne da rasvijetle ove slučajeve, danas se dogodio svojevrsni rasplet situacije, odnosno, otkriveni su počinitelji.



Dvojicu maloljetnika razotkrili očevi

Riječ je o dvojici maloljetnika, koje su vlastiti očevi razotkrili, a koji su to priznali ekipi Federalne televizije (FTV) iz Mostara, koja je danas radila prilog o devastaciji mesdžida.

Naime, nakon što su uzeli izjavu u Čapljini od ef. Šute, ekipa FTV-a se zaputila u Šurmance.

- Dok uzimamo izjavu od mještanina, dolaze dvojica ljudi i kažu: "Zaustavi snimanje". Već sam se spremila da se tučem ako treba, kad preokret: "Ljudi, mi smo doveli počinitelje! To su ova dvojica, a naši su sinovi". Nažalost, nismo mogli snimiti, ali ću reći: "Ne bih bila u koži tim sinovima, a očevima svaka čast" - objavila je novinarka Anita Zovko na svom Facebook profilu.

Kako nam je Zovko potvrdila, uslijedilo je izvinjenje "prijavitelja" mještaninu od kojeg su uzimali izjavu i sa obje strane je pružena ruka, a uslijedili su i zagrljaji. Praktično, riječ je o komšijama.

Uslijedilo olakšanje

I ef. Šuta je odmah nakon toga obaviješten o ovom raspletu situacije. Nakon prvobitne velike zabrinutosti, ipak, uslijedilo je olakšanje.

- Nije baš uobičajeno da roditelj tako postupi, to treba cijeniti. Raduje me, kao roditelja, da je, eto, baš roditeljska svijest, prije svega, došla do izražaja i poručio sam im da dođu u Čapljinu da popijemo kafu i da im se zahvalim. Jer, to je važan gest radi boljeg sutra svih nas - kratko nam je rekao ef. Šuta.

Informacija o vandalizmu u Šurmancima je objavljena sinoć, a kako smo saznali, cijelo mjesto je nakon toga bilo "na nogama" kako bi se otkrili počinitelji.

Podsjetimo, na mesdžidu u Šurmancima su nedavno razbijeni prozori, a nakon toga su iz zračne puške gađani prozori i vrata objekta. Potom su mještani na mejtašu, odnosno, postolju na koje se položi tijelo umrle osobe dok se obavlja dženaza namaz, ispred mesdžida, pronašli ubijenog guštera.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona nam je rečeno da će prema maloljetnim počiniteljima poduzeti sve neophodne mjere u skladu sa zakonskim propisima.