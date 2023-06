Odbijen izvještaj VSTV-a za 2022. godinu: Prethodila žestoka rasprava, bilo riječi i o Sky aplikaciji

Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2022. godinu nije primljen k znanju na današnjoj sjednici Doma naroda PSBiH.

Za su glasala samo četiri delegata, dok je njih osam bilo protiv.

Na sjednici Doma naroda se pojavio i predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija. On je prije pitanja delegata kazao da je VSTV nedavno uspostavio saradnju s Mrežom evropskih sudskih vijeća, čije su članice samo zemlje EU.

- Mi smo podnijeli zahtjev da steknemo status posmatrača u toj instituciji, što je prošli četvrtak usvojeno u Ljubljani – rekao je Lagumdžija.

Marina Pendeš (HDZ) je pitala da li je u skladu s usvojenom strategijom intenziviran rad na procesuiranju ratnih zločina.

- Kada govorimo o Hrvatima, niko nije odgovarao za silne zločine nad hrvatskom djecom, civilnim žrtvama i pripadnicima HVO-a, koji su pečeni, presijecani motorkom, ritualno su im mudžahedini odrezali glave. Dolazim iz srednje Bosne, gdje su bila brojna stradanja, a najviše kada govorimo o ljudimo, najviše govorimo o Miletićima, Bikošima, Ovnaku, Brdu, Buhinim Kuća, Osmici, Pješčari. Iz ovog izvještaja ja ne vidim da se radi na tome. U ovoj državi možemo raditi na pomirenju tek kada se svi procesuiraju – kazala je.

Popratni akt

Sredoje Nović (SNSD) kazao je da popratni akt uz Izvještaj ne dolikuje instituciji u koju je dostavljen.

- Ovaj izvještaj je nešto drugačiji od ranijih, jer vidim da se više bavio onim što je u vašoj nadležnosti, a manje nekim drugim stvarima kako ste to ranije eksplicirali. O imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija vi navodite koliko je sjednica i kandidata, a nigdje ne navodite da li ste postigli kvalitetan rezultat. Bilo je 840 pritužbi na tužioce i sudije, da li je to u ovoj državi malo? Najčešće su nezadovoljni trajanjem sudskih postupaka. Znamo svi brojne predmete koji traju godinama, to izlaže porodice javnosti – istakao je.

Kaže ako se neko godinama diskredituje u javnosti poslije ga ništa ne od toga „ne može oprati“.

- Problematično mi je kada sam vidio 33 disciplinska postupka protiv sudija i 23 disciplinske mjere sudijama. 23 mjere su smanjenje plaće i premještaj s glavnog tužioca na tužioca. Eto koliko smo bili oštri... To je nedopustivo. Šta sudiji deset posto plaće znači na nekoliko mjeseci? Mislio sam da će bar neko biti smijenjen – dodao je Nović.

Nerad institucija

Delegat Zlatko Miletić je kazao da su građani zaokupljeni neradom pojedinih institucija.

- Izvještaj je vrlo precizan i temeljit, teško je doći do svih informacija. Naveli ste da u sudskim i tužilačkim organima nedostaje 13,8 posto ljudi, to je jako veliki broj u zemlji koja je treća po korupciji, peta po organizovanom kriminalu. Ako vam bude trebala naša pomoć, onda izađite sa tim zahtjevom. Ima jako puno neriješenih predmeta, ne znam kako ćete bez dodatnih kadrova riješiti ovaj problem – istakao je.

Govorio je i osobama s visokih pravosudnih funkcija, koje se spominju u Sky i Anom aplikacijama.

- Mislim da te osobe treba po kratkom postupku suspendovati, a onda u skladu s Poslovnikom procesuirati, ali ne da se novčano kazne. Molim Vas da na drugačiji način sagledavate normu. Vi uglavnom govorite o kolektivnoj normi i na kraju to bude više od 100 posto. Vjerujem da, ako je u nekom odjelu norma 8, neko ih uradi 15, ali vjerujem da ima i tužilaca koji za jednu godinu ne podignu niti jednu optužnicu. Takvima nije mjesto u Tužilaštvu BiH – rekao je Miletić.

Želimir Nešković (SDS) je kazao da je VSTV odgovoran za rad pravosudnih institucija, jer je osnovni zadatak ove institucije imenovanje i nadzor nad radom sudija i tužilaca.

- Kod građana u oba entiteta vlada opće nepovjerenje kada su u pitanju radovi sudova i tužilaštava. Ako bi uvažili mišljenje građana i stručnjaka mi bi dali negativno mišljenje za ovaj izvještaj. Razloga je više. Jedan razlog su ubistva mladih ljudi koja su neriješena, drugi je politički pritisak na pravosuđe, a VSTV se tome nije suprotstavio. Zakon o VSTV-u nije na adekvatan način promijenjen kada su u pitanju ocjene rada sudija i tužilaca. Pravosuđe se ne bavi političkom krađom i trgovinom mandata – kazao je Nešković.



Predmeti ratnih zločina

Halil Lagumdžija je odgovorio na pitanje Pendeš u vezi s ratnim zločinima.

- Formirano je nadzorno tijelo, ja sam predsjedavajući. Prije manje od mjesec dana bila je konstituirajuća sjednica, usvojen je poslovnik i reći ću podatak da je VSTV u nedostatku tog tijela ranije u skladu s ovlaštenjem vršio supstituciju te nadležnosti, razmatrao izvještaje, imamo izvještaje za svakih šest mjeseci. Do prije dvije godine, što se tiče ratnih zločina, Tužilaštvo je radilo pogrešno, držali su sve predmete i otvorene istrage. Svi predmeti su trebali proći ocjenu u smislu složenosti. Sad već postoji trijaža ovih predmeta i neki su spušteni na niže nivoe – pojasnio je Lagumdžija.

On je kazao da je i vrijeme pogubno kada su u pitanju ratni zločini.

Lagumdžija se izvinio Noviću ukoliko popratni akt nije profesionalno napisan, ali kazao je da je to najmanji problem kada je u pitanju rad pravosuđa.

- Kada su u pitanju imenovanja napravili smo određeni napredak i što se tiče procedure i kvaliteta. Kada su imenovanja imamo dvije faze: jedna je ulazak u sistem, a druga napredak unutar institucija. Što se tiče disciplinske odgovornosti reći ću Vam da je jedan izvještaj EU u odnosu na VSTV bio jako pozitivan. Dobili smo i packicu da prečesto sudije i tužioce izvodimo pred disciplinske tužioce, ali to je do UDT-a. Sankcije nisu toliko male – mišljenja je Lagumdžija.

Razuman rok

Dodao je da kada je u pitanju razuman rok, on je kazao da je to jako veliki problem.

- Najveće probleme imamo u građanskim postupcima, pogotovo drugostepenim u tri kantona – KS, TK i HNK. Mi tu radimo sve što možemo, delegiramo sudije iz drugih kantona gdje ima manje predmeta – istakao je.

Osvrnuo se i na statistiku. Kazao je da je ona nekad suhoparna, ali da se bez nje ne može.

Riječi je bilo o Sky aplikaciji.

- Na šta će to sve izaći, o tome će Sud odlučiti u svakom pojedinačnom predmetu. Naravno, advokati će to osporavati, a tužioci će dokazivati da je to zakonito. Za sada u preliminarnim fazama vidimo da sudovi to prihvataju kao dokaze, ali finalna ocjena se daje kada se tek odlučuje o krivici – poručio je Lagumdžija.

Slučajevi Dragičević i Memić

Govorio je i o slučaju ubistava Davora Dragičevića i Dženana Memića.

- Najgora stvar u procesu je faza potvrđivanja optužnice. Često kažem nije problem nepotvrđena optužnica, jer se tada vraća na doradu, nego je problem olako potvrđena optužnica. Dao sam prijedloge kako to unaprijediti. Loše potvrđena optužnica je najgora poruka – kazao je Lagumdžija.

Safet Softić (SDA) je pitao predsjednika VSTV-a o sudiji Branku Periću.

- On je dao izdvojeno mišljenje i pročitao ga i zbog toga je došao u žižu javnosti. Vidim da je ovih dana pokrenut disciplinski postupak, a smiješi mu se i disciplinski. Meni je interesantno, a zanima me da li VSTV ima svoj stav o tome, jer čini mi se da je to stručno pitanje, a ima neku političku težinu – pitao je.

Halil Lagumdžija je kazao da ne može govoriti o konkretnom predmetu, jer je u toku.

- Mogu samo reći da je podnijeta disciplinska prijava, još uvijek nije podignuta disciplinska tužba, disciplinski postupak se smatra pokrenutim podizanjem disciplinske tužbe. Iz medija sam, kao i vi, čuo da je neko podnio i krivičnu prijavu. Nadam se da će tužilaštva čim prije donijeti tužilačku odluku. Ja imam svoj stav, ali zbog svoje uloge ja ga ne mogu iznijeti.