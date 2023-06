Ahmedu Sifiću voda blokirala put do kuće: Djeca mi nemaju kuda u školu ići, vlasti ne reagiraju

Put u mjestu Solun, Općina Olovo, u potpunosti je odsječen, a most koji spaja Solun i Martinoviće je devastiran zbog obilnih padavina.

Jedan od mještana ovog sela, Ahmed Sifić je za portal "Avaza" istakao da se obraćao nadležnima, ali da niko ne reaguje.

- Taj dio puta je bio zapostavljen, iako sam pisao svima, ništa se nije desilo. Vlasti ništa ne rade, a obraćao sam se svim nivoima - istakao je Sifić.

Dodao je i to da je ovaj put jedini kojim se može ići do Soluna, a most koji je bio tu, odnijela je voda.