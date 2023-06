Udruženje žrtava i svjedoka genocida pisalo Šmitu: Traži upis u krivičnu evidenciju presuda MKSJ

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ uputilo je pismo visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) gdje traže uvođenje u krivičnu evidenciju presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i njihovog nasljednika, Rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

- Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ već dugi niz godina traže uvođenje u krivičnu evidenciju presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i njihovog nasljednika, Rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Na žalost, niti jedan ministar, kao ni Vijeće ministara u cjelini, nikada do sada nisu pokazali interes da to zaista i urade. Na našu inicijativu, predsjdnik MKSJ, gosp. Theodor Meron je 2016. godine dostavio presude MKSJ, koje su do tada bile pravosnažne, međutim Ministarstvo pravde nije uradilo ništa kako bi te presude, zajedno sa ostalim krivičnim presudama, bile u krivičnim evidencijama. Imajući u vidu da već skoro 10 godina Vijeće ministara, odnosno Ministarstvo pravde nije pokrenulo nikakvu proceduru sa ciljem unošenja presuda MKSJ u krivičnu evidenciju, te da ni na naše posljednje dopise niko iz Vijeća ministara nije ni odgovorio, očito je da ne postoji interes ni ovog saziva Vijeća ministara da riješi pitanje evidencije presuda MKSJ.

Poštovani, imajući u vidu svakodnevno veličanje presuđenih ratnih zločinaca, glorifikacija istih, javno priznavanje ratnih zločinaca da bi sve ponovili, pozivamo Vas da na osnovu Vaših ovlaštenja uvedete presude MKSJ/MRMKS u krivičnu evidenciju.

Nadamo se da ćete iskoristiti Vaša ovlaštenja i pružiti podršku žrtvama u njihovoj borbi - navodi se u saopćenju.