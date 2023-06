Ambasadori Marfi i Satler očekuju da za sudiju Ustavnog suda BiH bude izabran najkompetentniji kandidat

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) i šef Delegacije EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) komentarisali su na press konferenciji imenovanje sudije Ustavnog suda BiH.

- Kad je riječ o Ustavnom sudu, ja mislim da su procedure vrlo jasne. Postoje pravila koja treba slijediti, ja sad ne znam napamet koji je to broj, koliko je to kandidata, ali vrlo je jasno i precizno navedeno da osnovni princip koji se tu treba slijediti, bilo da je riječ o imenovanju u Ustavni sud ili bilo koju drugu instituciju, jeste imenovanje onih najboljih, najkvalifikovanijih kandidata. U konačnici, to je nešto što se očekuje - rekao je ambasador Satler.

S njim se saglasio i ambasador Marfi.

- Neophodno je da se biraju najbolji i najstručniji za sve pozicije, ne samo u BiH nego na svim nivoima. Bilo da se radi o RS, državnom nivou, kantonu ili bilo kom drugom nivou vlasti, ili da se radi o imenovanju ljudi koji će voditi javna preduzeća koja smo maloprije spominjali, ili o imenovanjima policijskih komesara ili imenovanjima sudija, apsolutno je najvažnije da budu imenovani najkompetentniji ljudi - zaključio je Marfi.