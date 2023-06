Ubrzo idu smjene: Ismet Gavrankapetanović umjesto Sebije na čelu KCUS-a?

Elmedin Konaković, lider NiP-a, potvrdio je jučer na konferenciji za medije informaciju koju je „Dnevni avaz“ objavio prošle sedmice, a to je da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u narednih 15 dana smijeniti sve direktore državnih kompanija, među kojima su „BH Telecom“ i „Elektroprivreda BiH“ (EPBiH).

Prošao rok

Nermin Nikšić, premijer FBiH, zatražio je od članova uprava državnih kompanija da podnesu ostavke. Iako je rok od mjesec istekao, oni to još nisu uradili. Sada se čeka njihova smjena. No, neće svi napustiti svoje pozicije.

To je, indirektno, jučer potvrdio i Nikšić gostujući na BHT 1.

- Dakle, moramo se držati nekih uzusa, moramo se držati zakona i tu dileme neće biti. Naravno, meni je to potpuno prirodno, kao i to da dovedemo ljude koji će provoditi politiku Vlade - zaključio je Nikšić.

S druge strane, „Avaz“ saznaje da su smjene neminovne, ali da lideri trojke, kada je u pitanju dogovor o tome koja će stranka imenovati svoga direktora, još nemaju konačan dogovor.

Kao najizgledniji kandidat za direktora „BH Telecoma“ navodi se Amel Kovačević, ali samo ako NiP dobije ovu poziciju. Ranije je u igri bio SDP-ov Aner Žuljević.

Za “Elektroprivredu BiH” direktora bi trebao predložiti SDP, a “Ceste FBiH” idu HDZ-u BiH, kao i do sada. Kada je riječ o tome ko će zamijeniti Admira Andeliju na čelu EPBiH, sve je još u fazi špekulacija. Ranije se tvrdilo da bi se na ovu poziciju trebao vratiti Elvedin Grabovica, no potvrde za to nema.

Sasvim izvjesno

U vezi sa sve izvjesnijom smjenom direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, sve su prilike da će ova pozicija pripasti NiP-u i sasvim je izvjesno da će biti predložen Ismet Gavrankapetanović, aktuelni direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Ranije je u igri bio Haris Vranić, ali je odlučeno da ostane u Vladi KS.

Neće praviti probleme

- Kada je riječ o direktorima i upravama javnih preduzeća, ima ih koji su stavili svoj mandat na raspolaganje, ima i onih s kojima sam komunicirao, čak i onih iz velikih kompanija koji kažu da su potpuno svjesni da su na politički način došli i da, kad dođe do smjena, neće praviti probleme - rekao je Nikšić.