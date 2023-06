Ambasador Marfi uručio 25 diploma polaznicima "Inicijative poslovnog integriteta"

Svečana dodjela diploma "Inicijative poslovnog integriteta" ("Business Integrity Initiative"), projekta u organizaciji Američke privredne komore u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) održana je u Ambasadi SAD u Sarajevu 20. juna. Inicijativu poslovnog integriteta finansira Centar za međunarodna privatna preduzeća ("Center for International Private Enterprise - CIPE), američka nevladina organizacija povezana s Ministarstvom trgovine SAD ("U.S. Department of Commerce").

Borba protiv korupcije u poslovanju

AmCham BiH je pokrenula "Inicijativu poslovnog integriteta" 2022. godine s ciljem borbe protiv korupcije u poslovanju, tako što je uposlenicima koji osiguravaju da se kompanija pridržava svih vanjskih regulatornih i zakonskih akata, kao i internih politika u kompanijama članicama (Compliance Officers) omogućila sticanje znanja i vještina koje su im potrebne za razvoj i implementaciju sveobuhvatnih programa usklađenosti sa vanjskim regulatornim i zakonskim aktima u svojim firmama. Kompanije koje učestvuju u projeku moraju pristati na poštovanje kodeksa ponašanja koji uključuje poštovanje svih zakona, ugovornih obaveza i principa fer konkurencije, te obavezu da neće sarađivati sa sankcionisanim pojedincima ili kompanijama. Projekat pomaže kompanijama koje žele privući investitore ili partnere iz Evrope, SAD i svijeta, što često zahtijeva da se pridržavaju zahtjeva međunarodnih partnera u pogledu zakona, usklađenosti i antikorupcijskih aktivnosti.

Ambasador Marfi uručio 25 certifikata

Tokom ceremonije, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Majkl Marfi (Michael Murphy), uručio je 25 certifikata predstavnicima kompanija čiji su zaposlenici završili kompletan kurs radionica i položili završni ispit. Ambasador Marfi je u svom obraćanju citirao navode iz globalne studije Udruženja certificiranih istražitelja prevara ("Association of Certified Fraud Examiners"), koja je pokazala da organizacije svake godine gube pet posto svojih prihoda zbog prevara i korupcije, dok kompanije koje sprovode sveobuhvatan program poslovnog integriteta mogu smanjiti te gubitke za 50 procenata ili više. Ambasador Marfi je istakao i druge prednosti poslovnog integriteta, uključujući omogućavanje kompanijama da privuku investicije, partnerstva ili finansiranje od strane zapadnih firmi i zajmodavaca, kao i pomoć u zapošljavanju i zadržavanju talentovane radne snage. Također je istakao značaj ovog programa za građane.

- Poslovni integritet je dobar za ovu zemlju. Ako korupcija i dalje bude cijena koja se prihvata da bi se poslovalo u BiH, to će ubiti budućnost privrede ove zemlje. Dozvolite mi da još jednom odam priznanje korporativnim liderima i polaznicima programa prisutnim ovdje danas zbog uključivanja poslovnog integriteta u njihove kompanije. Kako budete mijenjali svoje kompanije i radili na tome da se ove najbolje prakse preuzimaju kroz vaše lokalne lance snabdijevanja, zajedno ćete ostvariti opipljiv učinak na širu poslovnu klimu ovdje.

Snažna osnova za održiv ekonomski rast

Nedim Hamzić, generalni sekretar Američke privredne komore, objasnio je u svom obraćanju zašto je AmCham BiH pokrenuo ovaj program.

- U AmCham BiH čvrsto vjerujemo da poslovni integritet služi kao snažna osnova za održiv ekonomski rast i prosperitet. To je okosnica uspješne poslovne zajednice koja privlači ugledne partnere, investitore i kupce. Prihvaćanjem etičkih praksi, pokazujemo našu posvećenost pravičnosti, odgovornosti i odgovornom poslovnom ponašanju, zaslužujući povjerenje i poštovanje zainteresovanih strana kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.