Memorijalna šetnja za Azru Spahić i Almu Suljić sutra u Sarajevu

Mi, njihove kolegice i kolege, nikada nećemo dopustiti da Azra i Alma budu zaboravljene. Svim silama ćemo se truditi da ova dva tragično prekinuta života budu motiv da se dese velike promjene koje će spasiti druge živote.

Znamo da je to ono što bi one uradile da se isto desilo nekome od nas. U znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić, Udruženje studenata medicinskog fakulteta u Sarajevu USMF i Udruženje studenata medicine u BiH BoHeMSA BoHeMSA - Bosnia and Herzegovina organizuju memorijalnu šetnju do mjesta nesreće.

Šetnja do mjesta stradanja naših kolegica kreće u nedjelju, 25. juna u 18 sati ispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Sve vas pozivamo da nam se pridružite i da zajedno odamo počast našim kolegicama onako kako to i zaslužuju - poručili su sa Medicinskog Fakulteta u Sarajevu.