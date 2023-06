Američke službe znale da će Wagner krenuti u oružanu pobunu

Američke obavještajne agencije otkrile su u srijedu znakove Prigožinovih planova o pobuni u Rusiji, pišu New York Times i Washington Post.

Dužnosnici obavještajnih službi održali su brifinge u Bijeloj kući, Pentagonu i na Capitol Hillu o potencijalnim nemirima u nuklearno naoružanoj Rusiji, cijeli dan prije nego što je pobuna izbila u subotu, pišu Washington Post i New York Times.

Agencije su prije par dana uočile znakove da se vođa plaćenika Jevgenij Prigožin sprema pobuniti protiv ruskog establišmenta, pisali su američki mediji jučer.

Sredinom juna špijunske agencije su prvi put počele pratiti naznake da Prigožin i njegove snage plaćenika namjeravaju krenuti protiv ruskog vojnog vodstva.

New York Times piše da su informacije do sredine ove sedmice bile čvrste i alarmantne, što je dovelo do velikog broja sastanaka u SAD-u.

Dok su američki obavještajni dužnosnici otkrivali informacije da Prigožin priprema vojnu akciju, postajali su zabrinuti zbog haosa u zemlji s moćnim nuklearnim arsenalom.

Američke obavještajne agencije vjeruju da je sam Vladimir Putin bio obaviješten da Prigožin, nekoć bliski saveznik, planira pobunu najmanje dan prije nego što se i dogodila.