Građani satima bez vode, pa tek ih onda obavijestili iz ViK-a da je neće biti: "Ovo je sramota, imam dvoje male djece"

U Kolodvorskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići već satima nema vode.

Redakciji "Dnevnog avaza" su se javilo nekoliko čitalaca koji se požalili na to. Ono što je još veći problem je to da građani nisu bili spremni za to, s obzirom da ViK u svojim redovnim saopćenjima uopšte nije naveo Kolodvorsku ulicu kao jednu od onih u kojima neće biti vode.

- Imam dvoje male djece, ne mogu da ih okupam po ovoj vrućini. Ovo je sramota, pogotovo što nas nisu obavijestili o tome - rekla je jedna majka (identitet poznat redakciji) za portal "Avaza".

Ipak, nekoliko sati nakon nestanka vode iz ViK su obavijestili da postoji mogućnost problema u vodosnabdijevanju.

- Zbog kvara na elektroinstalacijama na izvorištu Bačevo doći će do poremećaja u snabdijevanju vodom na Dobrinji, Otoci, Rajlovcu, Grbavici, Marin Dvoru, u Nedažarićima, na Ilidži, Stupu, Pofalićima i Skenderiji. Potrošače molimo za razumijevanje.