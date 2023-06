Crnadak o Dodikovom zakonu: Šta ako SIPA počne da hapsi u RS, a MUP spriječi?

Za nas nije patriotizam da se busate u prsa, da svaka tri dana imate posebnu sjednicu i donosite zaključke koje ne provodite, kazao je Igor Crnadak, poslanik PDP-a u NSRS.

Patriotizam nije da imamo okupirane instirucije, kaže Crnadak, nego da postoje jake institucije koje donose odluke koje se provode.

- Nije patriotizam da slušamo lovačke priče kako Amerikanci spriječavaju RS da vrati dug za Bečku berzu - rekao je Crnadak.

Što se tiče predloženog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS, Crnadak je tražio objašnjenje za njegov član 3. u kome se kaže da je obaveza institucija u RS da zaštite naše ljude ako bi, zbog primjene zakona, došlo do procesuiranja pred Sudom BiH.

- To znači ako Sud BiH izda nalog da nekog privede u RS, naš MUP će biti obavezan da to spriječi. Naoružana SIPA, naoružana naša policija. Imamo situaciju da je jedan brat u MUP, drugi u SIPA? Da li mi glasamo za to - pitao je Crnadak.