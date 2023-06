Bičakčić: Islamska zajednica mora biti moralni korektiv

Islamska zajednica mora sačuvati simbol moralne vertikale, mora biti moralni korektiv i sačuvati svoje liderstvo na planu vjerske obnove i odgoja - naglasio je u bajramskom intervjuu za Agenciju MINA Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Bičakčić je izabran za predsjednika za mandatni period 2022-2026. godine, a po preuzimanju dužnosti najavio je da će prioriteti u djelovanju biti istrajavanje u rješavanju pitanja ugovora Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine, kao i rješavanju pitanja zakona o restituciji.

Ugovor sa državom

- Preuzimajući ovu odgovornu dužnost, što je za mene bila velika čast i oduševljenje, smatrao sam da treba da s aspekta Ustava Islamske zajednice dam smjernice šta bi to Sabor, prema mom mišljenju, mogao da uradi u naredne četiri godine. Naravno, kao prioritetno se postavilo pitanje potpisivanja ugovora s državom - kazao je Bičakčić.

Naime, Katolička i Pravoslavna crkva potpisale su ugovor s državom, a Islamska zajednica rješavanje ovog pitanja čeka od 2015. godine, kada je Vijeće ministara jednoglasno usvojilo i dostavilo ovaj ugovor Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na razmatranje i odlučivanje.

- Države s prostora bivše Jugoslavije su uglavnom riješile ovo pitanje s vjerskim zajednicama, ispada da jedino Bosna i Hercegovina to nije regulirala, a možda je to i najznačajnije u našoj zemlji, uvažavajući činjenicu da smo mi multietničko i multivjersko društvo, i da suživot, ako igdje postoji, postoji na prostorima Bosne i Hercegovine. To su zadaće koje su pred nama i probat ćemo da dođemo do toga - kazao je on.

Naveo je da su službe Rijaseta Islamske zajednice već pokrenule određene aktivnosti, kako bi se došlo do „otvorenih pregovora i eventualnog pokušaja usaglašavanja neusaglašenih pitanja“.

Vakufska imovina

Govoreći o pitanju zakona o restituciji, Bičakčić je naglasio da je donošenje ovog zakona jedan od uslova puta Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

- Islamska zajednica se uvijek zalagala za zakon o restituciji, ali od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nemamo zakona. Usvojeni su tranzicijski zakoni, privatizacija imovine, stanova, i u tom paketu logično dolazi i zakon o restituciji. Susjedne zemlje su to provele, mi nismo. Ured visokog predstavnika je obustavio eventualno donošenje entitetskih zakona, tražio je da se to donosi na državnom niovu. Međutim, nikada nije dao dovoljnu podršku da se to zaista desi, a ni nosioci političke vlasti to nisu stavili na dnevni red, tako da danas imamo naslijeđeno stanje, a naslijeđeno stanje bila je uzurpacija, eksproporijacija, konfiskacija i oduzimanje vakufske imovine - naveo je Bičakčić.

Također, podsjetio je da se bilježe i primjeri prodaje vakufske imovine od strane onih koji nisu stvarni vlasnici.

- To su krivična djela. Vjerujem da će se mnogi naći i odgovarati pred zakonima. Vjerujem da ćemo se izboriti da dođe do ovog zakona. Ako se u međuvremenu dese izgradnje, onda dolaze obeštećenja, ali se i ovo pitanje danas može riješiti. Islamska zajednica, normalno, želi da slijedeći vakufname, obezbijedi upravljanje vakufskom imovinom - kazao je on.

Naglasio je da bi, upravo zakonom o restituciji, vakufska imovina bila stavljenja u službu društvu, što joj je i primarna svrha.

- Bila bi stavljena prvenstveno kao pomoć za obrazovanje, zatim kao briga o starijim osobama, i niz drugih intencija u čemu Zajednica preuzima veliki dio odgovornosti. Pošto je nosilac tih aktivnosti, mora za to obezbijediti adekvatnu finansijsku osnovu. Vakuf kao institucija treba da zaživi i treba da bude prepoznat u našem zakonodavstvu. Uglavnom se govori o zadužbinama, a vakuf je nešto posebno. Vakuf je vakuf, kod nas to ljudi razumiju, ali naš zakonodavac to ne razumije, prosto se tjera ta riječ iz našeg rječnika. Čak se i nazivi gradova koji su imali vakuf – brišu. Vakuf ovdje očito nekome smeta i moramo se izboriti da je to važan pojam u našoj tradiciji, kulturi, i u osnovi djelovanja Islamske zajednice - smatra Bičakčić.

Fotonaponska elektrana

U Tešnju je nedavno na vakufskoj parceli postavljen kamen temeljac za prvu fotonaponsku elektranu, što je projekat koji treba uspostaviti novi model razvoja i finansijske održivosti Islamske zajednice, a Bičakčić je govorio i o potencijalu Zajednice u ovom smislu.

- Islamska zajednica ima potencijal i zakonske mogućnosti da se bavi nizom djelatnosti, pa i ovom, što je danas isplativa investicija - da uloži višak sredstava i na tom osnovu obezbijedi povrat u kratkom roku. Opet je Islamska zajednica i to prepoznala, a država nije. Ali je ovo dobar primjer, dobar je primjer i jer priča dolazi iz Tešnja koji je poduzetnička sredina, gdje ljudi nastoje samostalno pronaći način da prate svjetske trendove i tokove - kazao je Bičakčić.

Novoizabrani predsjednik Sabora Islamske zajednice govorio je i o tome kojim kursom treba ići Islamska zajednica, ističući kao potrebu, prvenstveno, „islamsku solidarnost“.

- Islamska zajednica je egzistirala u različitim uslovima i vladavinama. Sve smo preživjeli i danas smo vratili puno toga što je neophodno za osnovno djelovanje, ali postoji još puno posla koji treba uraditi. Trebamo obezbijediti, kako ja to nazivam, islamsku solidarnost, da svi naši džemati imaju jednake uslove. Dijaspora je značajna kategorija, koliko budemo radili dobro s našom dijasporom i u budućnosti možemo računati na ovaj značajan potencijal naših ljudi - kazao je Bičakčić.

Osvrnuvši se na brojne bolesti koje obilježavaju svakodnevicu i nagrizaju naše društvo, Bičakčić je naglasio da je potrebna moralna obnova.

Moralna obnova

- Suočeni smo s nizom izazova, koji dolaze kroz širenje informacija, putem društvenih mreža, otvorenog društva i slično, i naše društvo mora da bude otporno na te izazove. U tom smislu, Islamska zajednica ima veliku odgojnu i obrazovnu ulogu. Uloga naših imama, vjeroučitelja, mualima, je vrlo značajna - da osnovno biće sačuvaju a da istovremeno izgrade čovjeka koji je sposoban da se nosi s tim izazovima kojima smo okruženi, od kojih ne možemo pobjeći, ne možemo ostati zatvoreni. Mi ćemo biti otvoreni, ali tu moramo pokazati otpornost na negativne utjecaje koji dolaze. Ljudi se u izazovima slobode, koja je sada skoro pa apsolutna, nisu snašli, misle da je sve dozvoljeno. Moramo biti spremni da se nosimo s tim - akcentirao je Bičakčić.

Na kraju, uputio je i bajramsku poruku svim muslimanima.

- Kurban-bajram je vrijeme žrtve, muslimani ga dočekuju u slobodi i vjeri da će izgraditi bolju budućnost. Bajram šerif mubarek olsun - poručio je Edhem Bičakčić.