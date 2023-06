FHMZ: Danas sunčano, u jutarnjim satima moguća magla

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle ili povećane niske oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen.

U Sarajevu u jutarnjim satima se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sunčanije uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni.

U subotu kiša

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U subotu u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljnije biometeorološke prilike većina populacije trebala bi se osjećati bolje. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, obzirom da će poslijepodne biti sparno. Također, preporučljivo je slojevito se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu.