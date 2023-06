Kapidžić: Napadaju na svaki slobodni pedalj zelene površine, cilj je što više novca u kraćem periodu

Zastupnik u Skupšini KS i ugledni arhitekta Faruk Kapidžić (SDA) prokomentarisao je na društvenim mrežama izjavu gradonačelnice Benjamine Karić da još uvijek nisu usvojeni regulacioni planovi za Kvadrant B i Kvadrant C.

Ističe da su prošle dvije i po godine otkako je oborena Vlada u kojoj je bio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

- Tada za tih 10 mjeseci vladavine struke „petak 13-ti“ u oblastima urbanizma, saobraćaja, komunalne infrastrukture, kulture i sporta iz skupštinskih klupa bila je konstantna rafalna paljba „stručnjaka“ i „eksperata“ za sve i svašta. Smijenjivale su se „velike“ riječi Konakovića, Okerića, Čampare, Nikšića, Bešlije, Stojanovića, Forte i sličnih ubleha koje su završavale uvijek istom konstatacijom „treba nam vlada eksperata, a ne podobnih poslušnika“.

Vlada eksperata

I tog januara 2021. formirali su vladu eksperata, postavili svoje ministre, direktore, upravne i nadzorne odbore i počeli da rade. I nisu uradili ništa. Jer ne znaju ništa. Htjeli bi da poruše Skenderiju i dovedu investitore da grade tornjeve. Htjeli bi da izmjene regulacione planove kvadranta B i C i da svojim dovedenim investitorima omoguće brze desetine miliona zarade pa da sa njima dijele kolač.

Htjeli su to isto i u okviru još desetak planova na potezu od Marin Dvora do Ilidže. Htjeli su to ali to može jedino mimo zakona i procedura. Mimo Urbanističkog plana KS i mimo odluke o ventilokoridorima. A imaju kompletnu vlast. Direktori zavoda, ministarstva, službe, sve su postavili i pripremili ali niko ne smije jer se boji zatvora. I čega su se likovi dosjetili.

Gradonačelnice Benjamine Karić od koje traže da to uradi za njih. Vrše pritisak kao što su vršili i na mene i kao što su vršili pritisak i na mog prethodnika Damira Filipovića. Vrše pritisak svi iz svih stranaka na bilo koga iz bilo koje stranke ko im se usprotivi i kome je ovaj grad i ova država i običan narod svetinja. Stranke im trebaju samo za prevaru građana na izborima. Čim prođu izbori kriminalci iz svih stranaka i kriminalci iz privatnog sektora se udruže u istom cilju „što više para za što kraće vrijeme“.

Od Bjelašnice do Baščaršije ti takvi nezasiti, sebični, bezobrazni, neuki, gladni i bezkrupulozni beskičmenjaci napadaju na svaki slobodni pedalj zelene površine, šume, parka u Kantonu Sarajevo i gaze svakoga ko im stane na put. Sada je na red došla gradonačelnica koja je svojim trijeznim i čvrstim stavovima o mnogim pitanjima bila izložena groznim i užasnim pritiscima samo zato što je zauzela stav u interesu svakog građanina, a ne određenih mafijaških privatnih i političkih struktura.

"U stanju prodati državu"

Zbog toga neka znaju „moćnici“ koji su u stanju prodati državu zbog ličnog interesa, a kamo li neki regulacioni plan u Sarajevu, neka znaju sve Žbaničke, Mustafići, Pašovići, Čampare, Nikšići, Forte, Konakovići, Muzuri i svi ostali koji ste se okupili na jednoj strani oko ostvarivanja svojih privatnih interesa da gradonačelnica u ovoj borbi za parkove, čistu vodu, čišći zrak, naše šume, naše dostojanstvo, našu državu i naš glavni grad neće biti sami.

Imat će uvijek konkretnu i potpunu podršku prije svega moju kao i mnogih drugih koji vole ovaj grad i ovu državu. Bez obzira na sve pritiske, pa i iz sopstvenih partija mi ćemo istrajati u borbi za bolje i dostojanstvenije sutra svih nas. Kako kriminal, korupcija i izdaja ne poznaje stranačku pripadnost, to isto ne poznaje ni poštenje, patriotizam i dostojanstvo. Jedno okupljanje izaziva drugo pa bujrum bagro - naveo je Kapidžić.