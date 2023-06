Poslanik Bundestaga Josip Juratović za "Avaz": Secesije nema, Dodik pada!

Promjene granica na Balkanu neće biti, međunarodna zajednica pomno prati situaciju i ima sve mehanizme da spriječi Dodika na putu ka secesiji RS, koja bi otvorila Pandorinu kutiju i dovela u pitanje i stabilnost same EU. Ovo je ključna poruka poslanika Bundestaga Josipa Juratovića.

Uvod u diktaturu

U razgovoru za „Avaz“ on ističe da s posljednjom sjednicom i usvajanjem zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda BiH RS ulazi u diktaturu.

- NSRS, kao najviši organ volje naroda, mora dobro pripaziti sa svojim odlukama, jer ta odluka i način na koji je donesena liči na uvod u diktaturu Milorada Dodika i njegove klike. Želim zahvaliti poslanicima koji su glasali protiv i izraziti svoje divljenje njihovoj hrabrosti, jer znam pod kojim su uvjetima glasali - kazao je Juratović.

Očekuje da devet poslanika NSRS sada podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH, koji će sporni zakon staviti van snage. Slaže se s ocjenom da je prekršen Ustav BiH, ali apelira na smirenost građana i da odgovor bude u skladu s procedurama.

- U momentu kada Ustavni sud BiH utvrdi da je prekršen Ustav i anulira ovaj zakon, u slučaju da Dodik nastavi s protuustavnim djelovanjem, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) može ga smijeniti. Želimo da demokratska pravila igre konačno zažive, RS ne može mijenjati Ustav BiH, ali moramo paziti da radikalima ne nudimo platformu za međusobno prepucavanje jer oni upravo to žele - istakao je Juratović.

Potcrtava da, nakon što Ustavni sud BiH potvrdi kršenje Ustava, Šmit treba poništiti te odluke, a NSRS i sve političke strukture to moraju poštivati, a odgovorni trebaju krivično odgovarati.

- To je Dodikova provokacija, ali, iskreno, ona odgovara i bošnjačkim i hrvatskim radikalima. Dodik radi njihov posao. Dodik želi da radikali ponovno zavladaju BiH, da na taj način i međunarodna zajednica gubi reputaciju ili dođe u situaciju da vojno ili na drugi način reagira kako bi sačuvala mir. Morate znati da radikali ne žele niti u EU niti u NATO, ne žele funkcionalnu državu u kojoj je pravo zagarantirano i gdje postoje institucije koje čine pravedno i stabilno društvo - pojasnio je Juratović.

Jaka država

Ističe da međunarodna zajednica ima sve mehanizme da, u političkom smislu, eliminira Dodika, ali najprije mora iskoristiti sve pravne i institucionalne mehanizme.

- BiH sada mora pokazati kičmu, da je suverena i jaka država koja ima svoje mehanizme, a, ako se to ne desi, mi smo uvijek tu. Štitit ćemo suverenitet i cjelovitost BiH. Međunarodna zajednica shvata problem, budno prati situaciju u BiH, prošle sedmice smo produžili mandat Althee i KFOR-a, gdje je ponovno njemačka vojska uključena. Mi smo stopostotni garant da do secesije u BiH neće doći! U to narod može biti siguran - istakao je Juratović.

Domino-efekt

Juratović je uvjeren da nacionalisti, domino-efektom, odlaze s političke scene u BiH te navodi da je „prvi pao Izetbegović, a drugi će pasti Dodik“.

- Čović je prisiljen funkcionirati u FBiH gdje je uspostavljena trojka. On mora poštivati demokratska pravila igre, što donosi funkcionalnu državu i funkcioniranje pravosuđa. Prijateljstvo Dodika i Čovića više barem ne može biti javno niti kroz institucije, tako da je Dodik pukao. On je u panici, više nema saveznike, sad je sam na vjetrometini i gubi tlo pod nogama - kazao je Juratović.