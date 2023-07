Šulić: Šmit potvrdio da ne zna šta radi

Član Glavnog odbora SNSD-a Denis Šulić rekao je za ATV da je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) svojom najnovijom odlukom pokazao još jednom da ne zna šta radi.

"Šmit za RS bio i ostao samo turista"

- Gospodin Šmit je za Republiku Srpsku bio i ostao samo turista bez odluke Vijeća sigurnosti i bez procedure po kojoj se bira visoki predstavnik, Šmit to ne može biti, bar za vlast RS.

Kako kaže Šulić, u RS postoje opozicione političke organizacije "koje priznaju Šmita što nije dobro za RS".

- U narednom periodu RS će nastaviti da čuva sve one stvari koje su joj date Dejtonskim mirovnim sporazumom. Važno je ono što je predsjednik RS Milorad Dodik uvijek isticao, da je narod Republike Srpske birao ovu vlast, da narod RS stoji iza ove vlasti i predsjednika Dodika kao neprikosnovenog lidera i mi kao SNSD i kao ljudi koji su odgovorni u RS ćemo nastaviti dalje da donosimo sve one odluke koje su važne za očuvanje institucija i nadležnosti RS a naša ruka je i dalje, naravno, ispružena prema ljudima u FBiH da razgovaramo o važnim temama - rekao je Šulić.

"Miješanje međunarodne zajednice"

Šulić je naglasio da miješanje međunarodne zajednice u unutrašnje stvari BiH nikada nikome nije donijelo ništa dobro.

- Svako miješanje međunarodne zajednice u BiH nikada nije donijelo nikome ništa dobro pa ni onima koji se, nažalost, pozivaju na tu međunarodnu zajednicu. Pod takvima mislim na političko Sarajevo, ni njima to miješanje međunarodne zajednice nije ništa dobro donijelo jer je to njihove miješanje dovelo samo do daljih blokada unutra BiH a one nisu dobre ni za koga unutar BiH - rekao je Šulić.