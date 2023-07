Konaković: Dodik je opasan po sebe i po ljude u RS

Elmedin Dino Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, bio je večerašnji gost "Face to Face-a".

- Šmitova odluka je bila očekivana. Znao sam da će ragovati, razgovarao sam sa strancima. Međunarodnoj zajednici je puna kapa Milorada Dodika i svega što radi. Ne bih rekao da je Dodik srušio Dejton, to je gruba kvalifikacija. Dodik hoće, mi ne damo. Dodik je sam sebi napravio problem svrstavajući se na stranu Putina. Stavio je ruski narod ispred srpskog - rekao je Konaković i nastavio:

"Nije lako Dodiku pružiti ruku"

- Nije lako Dodiku pružiti ruku. Sa njim se mora biti oprezan. Nismo napustili sastanak u Konjicu nakon što je Dodik opsovao genocid, jer on hoće da mi napuštamo sastanke i blokiramo. Alija je sa nalogodavcima genocida dogovarao državu jer je to odgovoran posao. Bošnjaci su previše žaba progutali da bi BiH bila funkcionalna. Previše puta sam progutao knedlu da nekoga ne spucam. Nije trebalo da napuštamo sastanak, a da li je trebalo da ga prijavimo - pa prijavit ćemo ga.



Osvrnuo se i na izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića.

- Pohvalno da je Bakir ovog puta reagovao državnički. Neka objasni kome treba izjavu da nismo "invalidna Trojka". Svašta bih se mogao nagovoriti Izetbegoviću i Ogreševiću, ali neću. Išao bih sa Bakirom u odbranu BiH. Šta me briga što bi on opet u trezor, ja bih opet na Debelo brdo.

O sastanku u Konjicu

Komentirao je i sastanak u Konjicu i kazao da Dodik "mudro igra" te da sa njim treba biti oprezan.

- Upozorili su me prije sastanka u Konjicu da su oni došli da naprave problem. Možda su znali da će Šmit donijeti odluku. Dodik je opasan po sebe i po ljude u RS. Mi smo svi pod sankcijama zbog Dodika. Ja očekujem dalju eskalaciju od Dodikovog režima. Moramo biti hladne glave - rekao je.

Konaković je također naglasio da je Dodik ponovo stavio pod kontrolu opoziciju u RS.

- Nametnuo je svoj narativ, medijski pritisak. On je sve pripremio i kako će taj proces ići, to je u njegovoj glavi. Mi smo mu ponudili rješenje da sarađujemo, ali može ići u dalju blokadu. Sada je vrijeme kad je on opasan - rekao je Konaković.