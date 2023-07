Profesor Enver Kazaz za "Avaz": Ovo je uvod u Dodikov poraz!

Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i politički analitičar Enver Kazaz u razgovoru za „Dnevni avaz“ o posljednjim političkim zbivanjima u BiH ističe, prije svega, da se stranke trojke prema novoj prilici odnose potpuno drugačije nego što se odnosila prethodna vlast SDA i DF-a. Naime, kako pojašnjava prof. Kazaz, umjesto otvaranja sukoba, trojka se ponaša tako da nudi reforme i ispunjavanje 14 prioriteta na putu ka Evropskoj uniji.



Putinov igrač

- Na taj način trojka Dodiku ne odgovara rječnikom sukoba, nego reformatorskim i državotvornim rječnikom, pa je Dodik, da tako kažem, ostao bez svoje politike, one čuvene, u kojoj govori o secesiji, a onda, tobože, Bosnu od secesije brani Bakir Izetbegović. Trojka je, tako, naprosto otvorila prostor međunarodnoj zajednici da se ona sukobljava s Dodikom i internacionalizira ovu krizu u BiH - kaže nam prof. Kazaz.

Naglašava kako je Dodik do sada uglavnom otvarao unutrašnje sukobe u BiH, pri čemu je negirao postojanje visokog predstavnika, a sada je on, kako kaže, prvi put suočen s posljedicama svoje politike na međunarodnoj sceni.

- Dodik u ovom trenutku ispunjava ciljeve Putinove politike na Balkanu. Ono što nam izgleda kao nešto iracionalno u Dodikovoj politici, a sve je, zapravo, kad se gleda interes RS iracionalno, zapravo skovani plan otvaranja kriznog žarišta na evropskom prostoru koji je osmislio Putinov režim. Dodik je, dakle, žrtvovao sudbinu RS i njenih građana isporučivši ih interesima Putinovog režima - govori nam on.

U odgovoru na to šta dalje možemo očekivati, prof. Kazaz kaže da će „Dodik, naravno, kao što je najavio, ići do kraja“.

Teško razdoblje

- Ali to do kraja podrazumijeva da će sada morati da se sukobi s autoritetom snaga EUFOR-a, NATO pakta, evropske, američke i britanske administracije, jer je BiH, definitivno, nakon rata u Ukrajini ušla u interesnu sferu Zapada. A sve to je u ovom trenutku, sada se može reći, uvod u Dodikov poraz i nevjerovatan Dodikov politički amaterizam. On, naprosto, nije vidio u šta ulazi dok ga je trojka mudro vodila ka ovakvom scenariju - iznosi prof. Kazaz.

Potcrtava da nas očekuje jedno teško razdoblje u kojem će, kaže, Dodik voditi uzaludni rat protiv međunarodne zajednice.

- Budući da Evropska unija sama ne može donijeti sankcije Dodiku zbog protivljenja Mađarske, dogodit će se da će pojedine zemlje EU, npr. Austrija, Njemačka, Francuska uvoditi pojedinačno sankcije ekonomiji u RS. To znači da će taj entitet, ionako finansijski nestabilan, propadati iznutra i da će građani tog entiteta trpjeti Dodikovu politiku - zaključuje prof. Kazaz.

Poziv na kooperativnost

Komentirajući poruku Kristijana Šmita (Christian Schmidt) o tome „da su sve opcije na stolu“, prof. Kazaz navodi da je visoki predstavnik u BiH, nakon rata u Ukrajini, stekao veliku moć na međunarodnom planu. Visoki predstavnik je, kaže, dobio snagu koju je pokazao prvo donošenjem odluka u vezi s FBiH, a sada tu snagu pokazuje donošenjem odluka u vezi s RS.

- I ta njegova poruka, nazovimo je prijetnjom ili upozorenjem Dodiku, zapravo je poziv na kooperativnost. Dodiku je otvorena šansa da se izvuče iz krize, ako zajedno s trojkom i HDZ-om ispuni 14 prioriteta za pridruživanje BiH Evropskoj uniji - kaže prof. Kazaz.

Red srpskih svetih političara

- Ja mislim da se kod Dodika zbiva neka vrsta iracionalno-mitske političke svijesti u kojoj on sebe želi svrstati u red srpskih svetih političara, koji se bore za transvremene, ili nadvremene, interese srpstva. Nakon ogromnog kriminala koji je počinio, nakon što je ekonomski urušio RS, njemu je jedino preostalo da izigrava žrtvu za srpski narod i da na taj način postane neka vrsta mučenika na političkoj sceni. Međutim, to mučeništvo na političkoj sceni istodobno će značiti i mučenje građana RS i zaustavljanje svakog oblika njenog razvoja - mišljenja je prof. Kazaz.