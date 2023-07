Hamza Ganić krenuo iz Kaknja na Marš mira

Kakanjski planinar i aktivista Hamza Ganić je krenuo iz Kaknja na Marš mira. Hamza će put od 270 kilometara prepješačiti u nekoliko etapa. Prva etapa je Kakanj –Ponijeri a sutradan planira preko planina stići do Vozuće. A odatle preko Banovića, Živinica, Tuzle i Kalesije do Nezuka gdje će se 8. jula pridružiti koloni učesnika Marša mira iz cijelog svijeta. Prvi dio puta od Kaknja do Nezuka Hamza će pješačiti sam.

Hamza Ganić je inače dugogodišnji sportista i sportski radnik. Rođen je 1964 godine. Njegova životna ljubav je odbojka i planinarenje. Odbojkom se počeo baviti 1978 i za OK "Kakanj" nastupao sve do 1990. godine kad se povlači iz aktivnog bavljenja sportom. Bio je trener mlađih kategorija OK "Kakanj" od 1995. do 2000. godine te trener sjedeće odbojke u periodu 2000.-2008. godina. Član je PD "Bobovac" od 1979 godine. Nosilac je olimpijske baklje 1984. godine. Učestvuje u brojnim društvenim aktivnostima. Dobrovoljni je davalac krvi. Jedan od organizatora Marša mira iz Kaknja sa ukupno 14 učešća do sada.