Posao u državnim institucijama po nacionalnom ključu: Potrebno eliminirati stranačko zapošljavanje

"Ja ću sigurno dobiti taj posao u državnoj firmi, imam štelu" ili "moraju me primiti, nacionalna sam manjima", rečenice su koje ste sigurno barem jednom čuli u svom okruženju. Stranačko odnosno zapošljavanje po nacionalnom ključu i dalje predstavlja jedan od većih problema u BiH.



Nisu mijenjani

Javna preduzeća su i dalje pod kontrolom političkih stranaka te su prijeko potrebne reforma i depolitizacija javne uprave. Entitetski zakoni o javnim preduzećima nisu mijenjani više od deset godina, nisu unaprijeđeni u smislu osiguranja nezavisnosti uprave, depolitizacije, transparentnosti zapošljavanja i poslovanja, iako je ovo samo jedna stavka u sklopu 14 ključnih prioriteta koje naša zemlja mora ispuniti kako bi otvorila pristupne pregovore za ulazak u EU.

Kako u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe Ivana Korajlić, direktorica „Transparency Internationala BiH“, u proteklom periodu gotovo ništa nije konkretno urađeno po pitanju reforme javne uprave.

- To pokazuje i izvještaj o provedbi mjera koje su bile predviđene Strateškim planom reforme javne uprave, čija je primjena na kraju produžena do 2027. godine. Vrlo mali procent mjera je implementiran i jedini pomak koji je napravljen jeste u vezi s upravljanjem javnim finansijama, ali zato što su usvojeni strateški dokumenti na državnom i entitetskom nivou. Kada je riječ o depolitizaciji državne službe, tu nismo imali nikakvih konkretnih rezultata. I dalje nije došlo ni do izmjena zakonskog okvira, ali ono što je ključno, nije se radilo na unapređenju nadzora nad radom državnih službenika, kao ni na procesu ocjenjivanja koji je i dalje samo formalan. I na kraju, pri samoj selekciji u državnoj službi imamo neusklađen zakonski okvir. S druge strane, bez obzira na iole transparentne procedure zapošljavanja, ostavlja se mogućnost namještanja konkursa i selekcije kandidata koji nisu najkvalificiraniji i najuspješniji na listi kroz manipulacije u radu komisija i slično - govori nam Korajlić.