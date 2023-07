Kristijan Šmit ekskluzivno za "Avaz": Hoću li smijeniti Milorada Dodika!?

U intervjuu za „Dnevni avaz“ visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) govori o nasrtajima Milorada Dodika na ustavni poredak BiH te njegovim intervencijama koje su uslijedile kao odgovor na to, mogućnosti da smijeni predsjednika RS, rješavanju pitanja državne imovine, da li on, kao visoki predstavnik, radi na štetu Srba i Bošnjaka, te da li se kaje što je prihvatio poziciju visokog predstavnika.





Nismo tigar od papira

Vjerujete li da će Vaše subotnje odluke zaustaviti Dodika?

- Ja sam u subotu donio odluku da ilegalni zakoni koji su doneseni u Narodnoj skupštini RS ne stupe na snagu, da to ne dopustimo. Slijedimo princip - ista pravila za sve. Imam osjećaj da Milorad Dodik misli da se zakon i pravo ne odnose na njega i da on sebi može dozvoliti ono što malo ko drugi smije. Ipak, mi smo neograničenu vladavinu sultana i careva u Evropi odavno ukinuli. To znači da svako mora prihvatiti i poštovati pravne norme. Mogu apelirati na sve da zajedno trebaju služiti narodu, a to znači sjesti i raditi te donijeti zakone koji su bitni za evropske integracije. To je ono što će doprinijeti budućnosti. Ako se to ne desi, onda mora svako znati da međunarodna zajednica nije tigar od papira.

Morat će odgovarati

Ali upravo izgleda da on jeste iznad zakona. Ovo nije prvi put da otvoreno udara na Ustav ili negira genocid. I nikom ništa. Tužilaštvo ne djeluje.

- Niko nije iznad zakona, a isto tako iznad zakona nisu određene Dodikove izjave, kojim vrijeđa druge ljude. Ako neko negira genocid, po zakonu je to krivično djelo i to krivično djelo se mora istražiti. To je posao, prije svega, Tužilaštva, ali moram reći da baš i nisam zadovoljan dosadašnjim rezultatima.

Možete li zamisliti da Vas Dodik u doglednoj budućnosti zaista dovede do tačke da Vam ne preostane ništa drugo nego da ga smijenite?

- Sve opcije su na stolu i ja ih sa stola neću skloniti.

Dakle, nije nemoguće da ćete smijeniti Dodika?

- Gospodin Dodik je sam kovač svoje sreće.

A šta ako Dodik odbije ispoštovati bilo koju Vašu odluku ili odluke institucija BiH koje mu ne budu išle u prilog, te krene „do kraja“, kako je najavio. Imate li mehanizme da provodite odluke protiv Dodika?

- To ste pitanje njemu trebali postaviti. Njegove destruktivne politike ne mogu proći. Nije EU kriva što je RS doveo u finansijsku situaciju u kakvoj jeste. Jednom će zbog toga morati odgovarati građanima Republike Srpske. Ja mislim da Dodik mora biti svjestan ozbiljnosti situacije i da treba praviti korake prema evropskom putu BiH, kao i ostali političari. On mora promijeniti sebe.

Može li se on, zaista, promijeniti? Malo je prenaivno u to vjerovati

nakon 15 godina u kojima njegove politike postaju samo radikalnije.

- Ja to ne znam. Ali on mora krenuti na zajednički put ako se želi promijeniti. Mora da radi za svoj entitet, a to do sada nije činio, nije radio za RS. On, umjesto toga, pokazuje političku ljutnju, političku srdžbu, poput djeteta u vrtiću, za šta nema nikakvu osnovu. Bilo bi malo bolje da počne slušati svoje savjetnike. Čuo sam da je u Banjoj Luci mnogim ljudima neprijatno zbog šansi koje ne koristi ovaj entitet zbog Milorada Dodika.

Ostajem u BiH

Prije snimanja razgovora rekli ste mi da u BiH nikad nema odmora. Ne sumnjam da je biti visoki predstavnik u našoj zemlji krajnje stresan posao. Pitate li se ikad „što mi je ovo trebalo?“

- I da, i ne. Moram vam jednu anegdotu ispričati. Jučer (prekjučer, op.a.) mi je jedan čovjek prišao kazavši kako je negdje čuo da sam izjavio da se namjeravam povući te me zamolio da to ne činim. Rekao sam mu da se ne mora brinuti, da nemam namjeru ići. Namjeravam ovdje ostati. Nadao sam se da ću tokom ljeta imati barem malo vremena da vidim ljepote zemlje, ma koliko da su lijepi Sarajevo i zgrada OHR-a, ali s obzirom na dešavanja, slabo šta stignem vidjeti od ove prelijepe zemlje. Čovjek sam koji voli izazove i osjećam se izuzetno zadovoljno kad uspješno obavim posao. Da mi je posao dosadan, umjesto što je ovako izazovan, već davno bih napustio BiH.