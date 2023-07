Strik uoči komemoracije: Dodik blokira svaki napor ka jedinstvu

Evropski parlament obilježiti će 28. godišnjicu genocida u Srebrenici, a tema ovog događaja je "Zajedno smo jedno" (Together we are one), objavila je europarlamentarka Tineke Strik na Twitteru.

Prema njenim riječima, “retorika podjela i politika” predsjednika RS Milorada Dodika “blokira svaki napor ka jedinstvu i inkluzivnošću”, te predstavlja prijetnje za sigurnost i mir.

Ona se prisjetila svoje posjete Srebrenici prošle godine, te navela da “ovaj genocid zaslužuje komemoraciju svuda”.

- Tema komemoracije u Srebrenici je “zajedno smo jedno”. Ali retorika podjela i politika lidera RS Dodika blokira svaki napor ka jedinstvu i inkluziji. To ugrožava sigurnost i mir, te proces ka demokratiji i članstvu u EU koji građani BiH zaslužuju - napisala je Strik.