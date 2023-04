Europarlamentarka pozvala Šmita: Smijenite Dodika, prijeti raspadom BiH

Europarlamentarka Tineke Strik gostovala je u programu Face televizije kod Senada Hadžifejzovića i tom prilikom upozorila je visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da smijeni Milorada Dodika zbog toga što prijeti samostalnošću entiteta RS, odnosno raspadom BiH.

Primjer Dragana Čovića

Dodala je da ako Šmit ne uradi ono što može, onda će EU upotrijebiti svoje ovlasti.

Navela je primjer nagrađivanja Dragana Čovića izmjenama Izbornog zakona nakon što je prijetio te istaknula da se to ne smije ponoviti i sa Dodikom.

- Ako se prijetnje i ucjene nagrade onda možete dobiti samo još prijetnji i ucjena. Možda je Dodik zaveden onim što je Čović dobio od Šmita, pa pokušava i on. Šmit je izgubio kredibilitet, on mora biti neutralan. Ako Osmorka šuti, daje signal da Dodik može nastaviti sa secesionističkim prijetnjama i otvoriti mogućnost da to i ostvari. Ovo je pravi trenutak da se djeluje i pokaže Dodiku da njegovo ponašanje nije prihvatljivo. Usvajanje secesionističkih zakona nije zakonito. RS nema mogućnost da zakonski napusti državne institucije. Šmit treba reagirati na Dodikove secesionističke poteze, možda i da ukloni Dodika s funkcije - kazala je Strik.