Ibrahimović u Potočarima: Danas je dan svih nas Bošnjaka, dan tuge, žalosti i sjećanja

Danas je dan svih nas Bošnjaka, dan tuge, žalosti i sjećanja, poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore Ervin Ibrahimović, koji je stigao u Potočare, gdje će danas biti klanjana dženaza i obavljen ukop 30 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici.

- Danas ne bih o politici, danas je dan svih nas Bošnjaka, dan tuge, žalosti, sjećanja na sve one retrogradne politike kako mogu dovesti do genocida, do stradanja naroda samo zbog imena ili vjere - rekao je Ibrahimović.

Pozvao je svjetsku javnost da "napokon pobijedimo ovaj poraz koji se dešavao u Srebrenici".

- Da zavlada vladavina prava, da sve žrtve imaju pravo na pravdu i njihove porodice - dodao je Ibrahimović.

U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima danas će biti ukopani posmrtni ostaci 30 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine nad stanovnicima "zaštićene zone UN-a" u Srebrenici.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopana 6.721 žrtva genocida koji je tadašnja Vojska Republike Srpske pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića počinila nad Bošnjacima 1995. godine u Srebrenici. Još se traga za gotovo 1.000 žrtava genocida.