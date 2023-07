Toplotni val zahvatio BiH: Temperature idu do 39 stepeni!

Krenuo je toplotni val. Za cijelu BiH je, zbog visokih temperaturnih vrijednosti, je prvo izdato žuto upozorenje, pa onda i narandžasto. Stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme očekuje se i narednih dana.



Sjever Afrike

Prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), na vrijeme u BiH, narednih 15-ak dana, djeluje stabilna atmosfera, ali isto tako, kazao je, izražena masa koja pristiže s juga, odnosno sjevera Afrike i koja se preko Mediteranskog mora prebacuje i u naše geografske širine i donosi dosta toplu zračnu masu, koja uvjetuje ekstremno visoke temperature zraka.

- Na jugu BiH očekujemo stabilnih narednih 15-ak dana, bez nekih izraženih padavina, a kada je u pitanju Bosna, odnosno sjevernije od centralno-dinarske klimatske granice, krajem sedmice, od četvrtka do subote, postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, koji će donijeti, takoreći, kratko osvježenje - kazao nam je Krajinović.

U tom periodu se, nastavio je on, očekuju maksimalne vrijednosti temperature od 31 do 36 u Bosni, a na jugu zemlje do 39 stepeni.

Iako se najavljuju, napomenuo je Krajinović, ekstremno visoke temperaturne vrijednosti, ipak, rekordi za juli, kao što je onaj apsolutni u Mostaru od 46,2 stepena, izmjeren 31. jula 1901. godine, ili na stanicama kao što su Bihać, Gradačac, Sanski Most, Stolac, Tuzla i Zenica iznad 40 stepeni, sada se ne očekuju.

- Iskusili smo mi i prije dosta visoke vrijednosti temperatura zraka, a svakako treba obratiti pažnju na upozorenja koja smo izdali i držati se preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH kada je u pitanju zaštita od ekstremno visokih vrijednosti temperature zraka - naglasio je Krajinović.

Trenutno je na snazi žuti meteoalarm, a s obzirom na to da se narednih dana očekuje i porast temperaturnih vrijednosti, vjerovatno će i upozorenja biti u skladu s prognoziranim temperaturama.

Prostor juga

Krajinović je, također, napomenuo da se visoke temperaturne vrijednosti ne odnose samo na BiH, već i na cijeli prostor juga evropskog kontinenta, odnosno Balkanskog poluotoka, pa će vrućine, naveo je, biti izražene i u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

- Građani koji putuju izvan BiH, posebno u susjedne zemlje, moraju biti spremni na visoke temperature zraka - kazao je Krajinović.

Preporuke građanima

Građanima se preporučuje da se ne izlažu suncu u periodu od 11 do 17 sati, da nose širu, laganiju i komotniju odjeću, šešire širokog oboda, marame ili kape i sunčane naočale s UV zaštitom, da pripaze na ishranu, odnosno da ne konzumiraju masnu i tešku hranu, da izbjegavaju alkohol, kao i da pripaze na unos kofeina. Neophodno je voditi računa o dovoljnom unosu tekućine, posebno vode.