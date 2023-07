Mirza Alić popeo se na Mon Blan sa "Cvijetom Srebrenice": Ovo sam učinio za oca i žrtve

- Krenuo sam 10. jula iz Švicarske i počeo sam da se penjem. Bilo je malo nevrijeme, bilo je teško iskreno. Uspio sam da odem do kraja. Imao sam veliku podršku familije i to mi je pomoglo da uspijem – rekao je Alić za portal "Avaza".

Srebreničanin Mirza Alić (30) jučer se povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici popeo na Mon Blan gdje se zavijorila zastvava Bosne i Hercegovine i „Cvijet Srebrenice“, a za portal „Avaza“ je izjavio da je to učinio zbog oca, ali i sjećanja na sve žrtve Srebrenice.

Alić je rođen u Srebrenici 1993. godine, bez oca je ostao kao mali i ne sjeća ga se. Veliki broj članova porodice je izgubio tokom genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.



- Izgubio sam oca. Ovo sam najviše uradio radi njega, da mu dam počast svoju i svim žrtvama Srebrenice, ne samo za njega. Izgubio sam veliki broj familije i to mi je uvijek bilo na srcu. Drago mi je jer sam stigao do kraja. Od emocija su mi suze krenule, tako da je to osjećaj koji ne mogu da vam opišem – ističe Alić za portal „Avaza“.

Dodao je da je sam želio da ide bez vodiča kako bi se borio „sam protiv sebe“.

Pomisao na oca

- Moj otac je poginuo '95. godine. Nemam nikakva sjećanja sa njim. Otac Reuf nije imao tu sreću da živi. Kad mi dođu teški momenti uvijek pomislim na njega i neke stvari radim radi njega – prepričava nam Alić.

Sa majkom i sestrom sada živi u Švicarskoj. Uspio je ukopati oca i članove porodice.

- Svi su pronađeni i ukopani hvala Bogu. Ja sam ostao posljednji muškarac prezimena Alić u čitavoj Bosni koji je iz Srebrenice. U Srebrenicu idem pet do šest puta u godini. Tamo imam dosta rodbine. Imamo dosta aktivnosti za pomoć Srebrenici – kazao je Alić.

Bavljenje planinarenjem

Povremeno se bavi planinarenjem, ali to mu nije omiljeni hobi. Dodao je da je ovaj uspon za njega bio zahtjevan.

- Vjetar je puhao vrlo jako. Bio je adrenalinski uspon. U jednom momentu sam mislio da neću uspjeti jer je bilo nevrijeme. Nisam mogao da to ne završim. Fali kisika, boli glava – zaključio je Alić za portal "Avaza".