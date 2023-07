Konaković: Spremni smo za razgovore, za ucjene nismo

Sjednica Vijeća ministara BiH održava se danas u Sarajevu.

Vijeće ministara bez ministra finansija je na aparatima, poručio je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. On je dodao da oni koji to uslovljavaju drže Vijeće ministara na aparatima.



Navode Košarca da je Vijeće ministara “na aparatima” u izjavi za medije prokomentirao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.

"Udar na Ustav BiH"

- Ako je neko/nešto na aparatima, onda je to zbog postupaka političara iz Republike Srpske. U jednoj idiličnoj asmosferi u kojoj Vijeće ministara radi fantastičan posao, odlučili su da u ovom trenutku potegnu pitanja koja su formalno udar na Ustav BiH. Zahvaljući angažmanu visokog predstavnika BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt), taj njihov zakon je stavljen van snage i to je izazvalo probleme. Nikakva imenovanja, kadrovska pitanja koja su sastavni dio našeg dogovora, nisu parcijalni dio našeg dogovora - naveo je Konaković i dodao:

"Ne možemo se pretvarati da su okolnosti normalne"

- Ne možemo se pretvarati da su normalne okolnosti da bismo mi trebali kao nešto imenovati, a, s druge strane, razgovoramo s ljudima koji su rekli da će usvojiti odluke u kojima ne važe i neće moći doći ni SIPA ni Tužilaštvo. Koji to mozak može reći da u takvim okolnostima krucijalno pitanje jeste imenovanje ministra finansija. Ne bi se s tim složio.

Između ostalog, Konaković je prokomentirao i druga aktuelna politička pitanja u našoj zemlji.

- Zakon o Ustavnom sudu se mora donijeti nekada. Sada pod pritiskom da se strane sudije tjeraju, da se uvede etničko glasanje, to bi potvrdilo laži o nama, da smo tu zbog nekih funkcija, to nije slučaj. O državnoj imovini, o Ustavnom sudu i o svemu iz prioriteta smo spremni razgovarati satima. U 14 prioriteta se ne kaže odlazak stranih sudija, nego rješavanje tog pitanja. Spremni smo razgovarati o tome. Imamo spremna neka rješenja za državnu imovinu, možda se nekima neće svidjeti. Mi smo spremni razgovarati, nismo spremni odgovarati na bilo kakve ucjene - istakao je.

Pitanje Ustavnog suda BiH

Dodao je kako je Ustavni sud BiH jedna od najvažnijih stvari.

- Ustavni sud BiH je za nas jedna od najvažniih stvari u BiH, korektor svih loših ponašanja i ne može sa s Ustavom BiH niko igrati. Možemo o njemu razgovarati, dogovarati se i nikada nećemo glasati da bude etnička mogućnost zaustavljanja bilo kakvog pravosudnog ili sudskog procesa. Za razgovore smo spremni, za ucjene nismo - kazao je Konaković.

Ministar vanjskih poslova BiH je govorio i o Evropskoj uniji i ključnim prioritetima.

- Okolnost agresije na Ukrajinu je proizvela efekte gdje je EU vratila priču o proširenju u puni kapacitet. U priči o proširenju šansa se pružila Ukrajini, Moldaviji, Zapadnom Balkanu… I to je ono zbog čega mi radimo ubrzane kompromise. Ova prilika neće trajati dugo. To je jedina razlika u odnosu na sve dosadašnje krize. Dosadašnje krize nisu imale taj tunel koji svijetli. Ako budemo svi pametni, osjetit će građani na svojim džepovima poboljšanje života. I u onim trenucima kada ne bismo, mi sjedimo i razgovaramo, kako bismo što prije isproučili ono što lobisti naši traže. Oni kažu da će nas staviti rame uz rame s Ukrajinom, da neće glasati o ubrzanom približavanju EU bez BiH, zapadnog Balkana, ali da moramo nešto dati. To nešto je nešto iz tih 14 prioriteta. Za ultimatume nemamo stvarno snage - kazao je Konaković.