Sulude ideje trabanata bliskih SDfA: Srušiti državu BiH u inat Dodiku

Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakone po kojima odluke Ustavnog suda i visokog predstavnika više ne važe na teritoriji ovog entiteta svi postavljaju pitanje šta dalje.



Odgovor na ovo pitanje čini se da sa sigurnošću jedino znaju radikalni trabanti SDfA stranke. Naime, grupica ljudi koji sebe nazivaju politolozima, analitičarima i stručnjacima, a čije su veze s vrhom Demokratske stranke i u manjoj mjeri SDA dokumentirane kako kroz prostor u udarnim terminima u njima bliskim medijima ili druženja na stranačkim sijelima tako i kroz činjenicu da su mnoge njihove opasne ideje u međuvremenu počeli ponavljati i Komšić i Izetbegović, ima rješenje.

Koji mehanizam

Na Dodikove udare na državu i njen ustavni poredak oni predlažu da bošnjački prvaci urade još gore – izvrše udar na dejtonsku BiH i sruše ustavni poredak.

Ovi krugovi tako već danima šire teorije da bi probosanski političari (pritom ne precizirajući tačno koji) trebali pod hitno formirati vladu nacionalnog jedinstva i proglasiti BiH republikom, odnosno proglasiti vraćanje na scenu ustava koji je važio prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ovakve ideje su diletantske, nebulozne, ali i krajnje opasne iz više razloga. Prije svega, Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje izvršne, zakonodavne i sudske institucije – Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu s dva doma, Ustavni sud, Sud i Tužilaštvo, uz prateće državne institucije od Oružanih snaga BiH, preko SIPA-e, do Carinske službe.

No, koji bi to tačno bio mehanizam „vraćanja“ Ustava Republike BiH? Dakako da oni ne očekuju da ga proglasi Parlamentarna skupština BiH, što je nemoguće s obzirom na strukturu i način odlučivanja. Nešto veće šanse imali bi u Parlamentu FBiH, no Federacija nije država, pa njihova vizija valjda podrazumijeva da se političari iz samo jednog naroda okupe na kakvoj livadi i kažu – “Dejton je mrtav, odsad važi Republika BiH!”

Možda ratom

I sve da se to i uradi – ko bi tu novu vladu i vlast tačno priznao? Još važnije, čak da se to hipotetički i desi, da grupa političara jednostrano proglasi povratak Republike BiH, kako bi tačno uspostavili vlast nad 49 posto Republike Srpske i još oko 25 posto teritorije države na kojoj vlada HDZ, koji takvu državu zasigurno ne bi prihvatili? Možda ratom? Ili očekuju da im to neko drugi isporuči, možda NATO?

A Dodik bi, naravno, s radošću i ushićenjem dočekao takav potez. Ako bi na njegovo antiustavno djelovanje bošnjačka reakcija bila jednostrano proglašenje nekakve vlastite države i udar na kompletnu dejtonsku ustavnu strukturu, Dodik bi dobio upravo ono što želi – raspad države, u doslovnom smislu rušenje i nestanak njenih institucija i formiranje paradržave na teritoriji BiH, čija bi hipotetička vlast mogla sezati samo dotle dokle su Bošnjaci većina. Osim ako ne misle ratovati.

Jugoslavenska lekcija

Sličan scenarij dešavao se u slučaju raspada Jugoslavije. Naime, Miloševićevi silni udari na pravni poredak zemlje, od jednostranog ukidanja autonomija Kosovu i Vojvodini, preko uvođenja sankcija Sloveniji, do upadanja u monetarni sistem države, u konačnici su doveli do toga da Slovenija i Hrvatska u junu 1991. proglase nezavisnost. Prethodno je došlo do de facto raspada jugoslavenskih institucija, a Badinterova komisija u konačnici nije mogla ništa drugo zaključiti nego da se ta država raspala.

Nadati se da bošnjački političari iz svih stranaka imaju daleko više razuma, ali, ako se uzme u obzir da su ranije mnoge opasne i štetočinske ideje ove klike već usvajali neki od bošnjačkih lidera poput Željka Komšića, onda itekako imamo razloga strahovati od njihovih ideja.